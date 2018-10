Más de 14.200 autónomos murcianos con asalariados recelan de la nueva cotización Una vecina compra pan a un repartidor en una imagen de archivo. / E. Botella/ AGM 870 parados se establecen como trabajadores por cuenta propia este año con el apoyo de la 'Cuota Cero' del Gobierno regional ZENÓN GUILLÉN Martes, 23 octubre 2018, 03:59

Los autónomos murcianos con asalariados, que ascienden a más de 14.200, afrontan con más recelo si cabe el nuevo marco de cotización en el que trabaja el Gobierno de cara a los Presupuestos de 2019. La presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA-Murcia), Yolanda Paredes, advierte de que «muchos echarán el freno a la hora de contratar, o si tenían a una persona a jornada completa igual se lo piensan para pasarla a media jornada, si suben las bases por encima del 22% como se ha dicho».

«Lo peor es la incertidumbre que se está generando, lo que lleva a la mayoría a pensar qué hacer», indica Paredes. Una situación que marca un freno a la tendencia positiva de crecimiento de trabajadores dados de alta por autónomos, que subieron un 2,4% en la Región en el primer semestre.

Empleo generado 29.494 empleos generados por los autónomos de la Región al cierre de junio de 2018. 59.568 autónomos murcianos, como personas físicas, se contabilizaron en el primer semestre.

Así, se estima en este sector profesional que más del 30% de los trabajadores por cuenta propia se verían obligados a pagar más de lo que ya pagan actualmente con la entrada en vigor del nuevo modelo de tramos de cotización. No obstante, la Administración parece comprometida a bonificar la cuota de aquellos que no llegan a ganar 12.600 euros al año para que no estén sobrecotizando, algo que ocurre con alrededor del 20%, ya que sus ingresos están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Desde ATA se mantienen en su petición de que es necesaria una cuota reducida para los que menos ingresan al estilo de la 'tarifa plana', de manera que durante un plazo máximo de dos años se puedan pagar 50 euros al mes a la Seguridad Social, frente a los 278 euros actuales.

Por otra parte, un total de 870 desempleados de dos colectivos con especiales dificultades de inserción -jóvenes menores de 30 años y parados de larga duración- se han acogido en el presente año al programa 'Cuota Cero' de la Comunidad Autónoma para establecerse como autónomos. Esta medida, que reintegra la tarifa del primer año de actividad y ofrece una ayuda inicial de hasta 3.500 euros, se reabrió en marzo y su plazo finalizó el 15 de octubre.

El consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán, hizo público ayer este dato en su balance sobre el segundo año de funcionamiento de esta iniciativa del Servicio de Empleo y Formación (SEF), a la que se han acogido 600 jóvenes y 270 parados de larga duración. Respecto a este último colectivo, la cifra se ha multiplicado por tres con relación a 2017, cuando fueron 93 los desempleados que optaron por esta vía de autoempleo.

Celdrán hizo hincapié en que «la 'Cuota Cero' se ha consolidado como una opción muy atractiva y muy ventajosa para dar el paso de convertirse en autónomo, y este año nos deja un repunte muy significativo en los parados de larga duración. Hablamos de una política muy eficaz, porque nos permite aunar dos de nuestras prioridades: acercar al mercado laboral a dos segmentos prioritarios de la población y crear actividad económica».

Con dicha iniciativa no solo reintegra íntegramente las cuotas del primer año, sino que los beneficiarios solo tienen que abonar 50 euros durante su segundo año. Además, reciben una ayuda para el inicio de la actividad, que es de 2.000 euros en el caso de los hombres y de 2.500 euros para mujeres. Cuando el beneficiario es una persona con discapacidad, o en riesgo de exclusión social o es víctima de violencia de género o de terrorismo, recibe 3.500 euros.

Celdrán insistió en que «apoyamos la iniciativa emprendedora y el talento de los jóvenes y parados de larga duración que cuenten con una idea de negocio y necesiten apoyo en sus inicios, y seguiremos haciéndolo, porque precisamente esos inicios son la fase más complicada, y su preocupación no debe ser cómo pagar la cuota mensual de autónomo, sino cómo hacer más viable su proyecto».