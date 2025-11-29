La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La puesta en marcha de esta experiencia refuerza la ambición de Toyota por impulsar la innovación en todos los ámbitos. TOYOTA

Toyota lanza la primera experiencia de voz con Amazon Alexa del sector

Es la primera marca del motor en España en amplificar su garantía Toyota Relax con esta iniciativa para el público en general

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:06

Toyota, de la mano de su agencia T&P (WPP Media Spain), se convierte en la primera marca de automoción en España en lanzar una experiencia de voz con Amazon Alexa para mostrar, de forma interactiva, Toyota Relax, un programa de garantía independiente renovable hasta 15 años o 250.000 km. Con solo decir 'Alexa, ¿qué puedo hacer para relajarme?', el usuario accede a un recorrido guiado que explica de manera clara y directa todo lo que ofrece Toyota Relax, de esta manera la marca se presenta de una forma más cercana, innovadora y conversacional para el cliente.

Esta activación estará disponible en Amazon Fire TV, Amazon Music y en dispositivos compatibles con Alexa —incluida su integración mediante la app Alexa en iPad— para asegurar la máxima presencia de Toyota Relax en los principales canales de voz y entretenimiento del ecosistema Amazon.

La puesta en marcha de esta experiencia refuerza la ambición de Toyota por impulsar la innovación en todos los ámbitos: desde la tecnología de producto hasta la manera en la que se relaciona con las personas. El enfoque de la marca se basa en adoptar soluciones que aporten valor real y que se integren de forma natural en la vida cotidiana, sin resultar intrusivas y facilitando siempre una interacción fluida.

La llegada de Toyota Relax a Alexa es un ejemplo de este planteamiento. El formato conversacional permite descubrir información útil de forma sencilla y accesible, abriendo un nuevo canal que complementa el contacto tradicional con la marca y que amplía las posibilidades de relación con los clientes en su entorno digital habitual.

Toyota Relax es una garantía independiente diseñada para ofrecer confianza y tranquilidad durante toda la vida útil del vehículo. Se activa automáticamente tras realizar el mantenimiento oficial en la Red Oficial de Concesionarios Toyota España, sin coste adicional para el cliente, y es renovable hasta los 15 años o 250.000 km.

