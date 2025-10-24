Este es el tiempo máximo para reclamar un siniestro ocasionado por un tercero: puedes perder la indemnización Es conveniente tener muy presente que existen plazos legales estrictos

Nadie está exento de sufrir un accidente de tráfico y, precisamente por ello, es fundamental saber cómo actuar en caso de encontrarnos en una situación así. Lo primero, dependiendo de la gravedad del incidente, es avisar a los servicios de emergencia para garantizar la seguridad de todos los implicados. Si los daños son leves y ambas partes están de acuerdo, puede rellenarse el parte amistoso de accidente, un documento que agiliza la gestión posterior con las aseguradoras.

Superado el shock inicial, el siguiente paso es notificar el siniestro a la compañía de seguros. En caso de que el responsable no seas tú, sino el otro conductor, será su aseguradora la que deba hacerse cargo de la reparación de tu vehículo y de la indemnización correspondiente. Eso sí, siempre que el causante disponga del seguro obligatorio de responsabilidad civil, el cual cubre los daños a terceros.

¿Qué plazos hay para reclamar un siniestro?

Aquí conviene tener muy presente que existen plazos legales estrictos para reclamar, y el incumplimiento de los mismos puede implicar la pérdida del derecho a indemnización. La finalidad de la reclamación obtener la reparación o compensación de los daños sufridos. Para ello, el asegurado debe comunicar el siniestro a su compañía en un plazo máximo de siete días desde que tuvo conocimiento del hecho, salvo que en la póliza se establezca un plazo mayor. También debe informar de todas las circunstancias relevantes y actuar de buena fe para mitigar las consecuencias.

Una vez recibida la declaración, la aseguradora dispone de 40 días para abonar un pago mínimo con base en la información obtenida. El plazo máximo para abonar la indemnización completa es de tres meses. En caso de incumplimiento, la entidad puede incurrir en mora y estar obligada a pagar intereses adicionales.

¿Hay diferencia si está causado por un tercero?

Otra cuestión esencial es distinguir entre responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. La responsabilidad contractual se da cuando reclamamos a nuestra propia compañía. En este caso, los plazos son de dos años para daños materiales y de cinco años para daños personales, mientras que la responsabilidad extracontractual se aplica cuando reclamamos a un tercero o a su aseguradora. Aquí el plazo se reduce a un año, tanto para daños materiales como personales.

El momento desde el cual empieza a contarse el plazo, conocido como 'dies a quo', también varía. En el caso de los daños materiales, comienza el mismo día del siniestro. En los daños personales, el cómputo se inicia desde la estabilización de las lesiones, es decir, cuando se determina que no habrá mejoras médicas significativas.

