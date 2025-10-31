Un SUV urbano eficiente y fabricado en España EBRO impulsa la movilidad sostenible con el s400 Premium, con tecnología híbrida y gran equipamiento

EBRO continúa avanzando en su estrategia de ofrecer una gama de vehículos con una excelente relación calidad/precio. El nuevo EBRO s400 HEV en acabado Premium se beneficia ahora de una atractiva campaña promocional que fija su precio en solo 19.990 euros. Combina un equipamiento muy completo, la más avanzada tecnología híbrida y todas las ventajas de la etiqueta ECO de la DGT.

Este nuevo modelo reafirma la apuesta de la marca española por una movilidad sostenible, eficiente y accesible, con fabricación nacional y un diseño contemporáneo que responde a las necesidades de un público urbano, tecnológico y comprometido con el medio ambiente. La promoción, válida hasta el 30 de noviembre de 2025, refuerza el compromiso de EBRO de acercar la movilidad híbrida a un mayor número de conductores.

El EBRO s400 HEV es un SUV compacto de 4,32 metros de longitud que ofrece un equilibrio perfecto entre eficiencia, confort y prestaciones. Su avanzado sistema híbrido combina un motor de gasolina 1.5 DHE de 95 CV con un motor eléctrico de 204 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en solo 8,7 segundos y declara un consumo medio de apenas 5,3 litros/100 km. Gracias a su tecnología híbrida autorrecargable, puede circular en modo totalmente eléctrico a bajas velocidades y disfrutar de todas las ventajas medioambientales y fiscales asociadas a la etiqueta ECO.

Su transmisión automática Dedicated Hybrid Transmission (DHT) garantiza una respuesta suave y ágil, con dos modos de conducción —Eco y Sport— que permiten adaptar la experiencia al gusto del conductor. A ello se suma un sistema de frenada regenerativa que recupera energía en cada deceleración, mejorando la autonomía y reduciendo el consumo.

El acabado Premium, protagonista de esta campaña, destaca por un equipamiento de serie excepcional, difícil de encontrar en su categoría. Incorpora una doble pantalla de 12,3 pulgadas —una para la instrumentación digital y otra para el sistema multimedia—, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, y el asistente de voz inteligente 'Hola, Ebro'.

También ofrece climatizador bizona con filtro de alta eficiencia PM0.3, faros Full LED automáticos, acceso y arranque sin llave (keyless), sensores de aparcamiento traseros y volante multifunción achatado con ajuste en cuatro vías. Completan el conjunto las llantas de aleación de 17 pulgadas, los asientos tipo bucket con tapicería textil y un avanzado paquete de seguridad con 24 sistemas de asistencia a la conducción (ADAS).

El interior del s400 presenta un diseño horizontal con materiales de calidad que transmiten amplitud, confort y modernidad. Su maletero ofrece 430 litros de capacidad, ampliables hasta 1.155 litros con los asientos abatidos, lo que garantiza una gran versatilidad tanto para el uso diario como para los viajes en familia.