Silueta elegante y versátil El nuevo sport fastback de Alpine, A390, estará disponible para pedidos en España a partir del 4 de noviembre

Viernes, 31 de octubre 2025

Segundo modelo 100 % eléctrico de la marca tras A290 y antes de la futura generación de A110, A390 es un sport fastback de cinco plazas que ofrece una agilidad comparable a la de A110, con una silueta elegante y versátil, respaldada por tecnología de vanguardia. Introduce una oferta inédita en Alpine: tracción integral, tres motores eléctricos, nueva innovación Alpine Active Torque Vectoring (AATV) y una arquitectura pensada para ampliar sus clientes hacia usos familiares y profesionales.

Los pedidos de A390 se abrirán el próximo 4 de noviembre en Españas. A partir de esa fecha, los titulares del Alpine A390 Première Pass tendrán prioridad para solicitar una unidad en versión GT antes de la apertura de pedidos general el 18 de noviembre. La versión GTS estará disponible para pedidos a comienzos de 2026.

Las primeras unidades estarán disponibles para las Alpine Store españolas a finales de 2025 y las entregas a clientes comenzarán a principios de 2026.

A390 GT

El diseño exterior destaca por una carrocería sport fastback con firma luminosa LED Alpine, faros matriciales adaptativos y llantas de aleación diamantadas de 20'' con neumáticos Michelin Sport EV. En el interior combina Alcantara y cuero Nappa, asientos deportivos Alpine con Alcantara perforada, calefactados y con ajustes eléctricos, volante inspirado en la Fórmula 1 y un ambiente luminoso personalizable.

A390 GTS

Disponible para pedidos a partir de comienzos de 2026 desde 78.000 euros, A390 GTS equipará de serie con tracción integral y tres motores que suman una potencia de 470 CV y 824 Nm de par. Esta configuración permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y una velocidad máxima de 220 km/h.

Estas prestaciones, impresionantes para un vehículo de este segmento, se mantienen accesibles para un amplio público gracias a la tecnología embarcada por Alpine y al equilibrio natural y progresivo del vehículo. Además, el placer de conducción Alpine se experimenta a diario, incluso sin alcanzar el máximo rendimiento.

El diseño exterior se distingue por llantas de aluminio de 21 pulgadas tipo 'Snowflake' en acabado negro brillante, equipadas con neumáticos Michelin Pilot Sport 4S específicos. También cuenta con pinzas de freno delanteras monobloque de 6 pistones pintadas en color rojo (disponibles en color azul como opción). Existe la posibilidad de optar por llantas de 20'' para maximizar la autonomía.