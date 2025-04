El scooter de Honda 'para cada día'

EFQ Viernes, 25 de abril 2025, 19:50 Comenta Compartir

La Vision 110, presentada en Europa en 2011, fue creada para ofrecer una movilidad fiable y divertida a un precio atractivamente bajo. Y, como una máquina pensada para uso diario para una amplísima variedad de usuarios, sus cualidades de durabilidad, fiabilidad, seguridad y funcionalidad fueron consideradas prioridades clave.

Gracias a su simple, fiable y eficiente motor 'enhanced Smart Power (eSP), con inyección de gasolina y refrigeración por aire, a su estable parte ciclo, a su seguro sistema Honda de Frenos Combinados (CBS) y a un espacio de almacenaje amplio, la Vision 110 ha demostrado ser una elección inteligente y racional en el nutrido mercado del scooter de iniciación.

El estilo moderno de la Vision 110, que incluye la ventaja de una plataforma plana, envuelve un ligero bastidor Smart Architecture Frame (eSAF). Produciendo 6,4 kW y 9 Nm, el motor enhanced Smart Power (eSP) refrigerado por aire ofrece un impresionante bajo consumo de 52,6 km/l (modo WMTC). Se ha conseguido la homologación EURO5+ mediante la incorporación de un sensor O2, así como actualizaciones del catalizador y de la ECU.

La activación del encendido y la apertura del asiento mediante mando de proximidad Smart Key es una característica premium, así como también lo es el panel de instrumentos LCD. Una toma de carga USB-C es una nueva y funcional característica para cargar el 'smartphone'.

Aunque está diseñada para ser un medio de transporte sencillo y fácil, eso no significa que la Vision 110 no tenga el tacto, la calidad y la presencia por la que la marca Honda es reconocida y que su limpio y elegante estilo no comparta el ADN común con el resto de la gama de scooters de Honda.

Como la icónica serie SH, la Vision 110 ofrece una posición erguida y una práctica plataforma plana; también dispone de un generoso volumen de almacenaje bajo el asiento, con 17,7 l.

La activación por mando de proximidad Smart Key es una característica útil y lujosa. Guardado en el bolsillo, controla tanto el encendido como el cierre del asiento, aportando auténtica comodidad para la ajetreada vida de la ciudad. Los instrumentos incluyen un velocímetro analógico con una pantalla de información LCD. La adición de una toma USB-C permite la carga de dispositivos en marcha.

La planta motriz 'enhanced Smart Power' (eSP) de 109,5 cc, con SOHC, dos válvulas, inyección de gasolina y refrigeración por aire pesa solo 22 kg y es fiable y eficiente. Desarrolla unos buenos 6,4 kW a 7.500 rpm, con un par máximo de 9 Nm a 5.750 rpm. El diámetro y la carrera están fijados en 47 x 63,1 mm, con una relación de compresión de 10:1.

Es muy fácil de utilizar, con una viva respuesta al acelerador perfecta para el motorista urbano. Y bebe muy poca gasolina, con una autonomía de más 255km gracias su capacidad para recorrer aproximadamente 52,6 km/l (modo WMTC) y a su depósito de 4,9l de gasolina bajo el asiento. Para el modelo 2025, un sensor de O2 adicional y revisiones en la ECU aseguran el cumplimiento de la Euro5+.