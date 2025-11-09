Un Renault 4CV, un Alpine A610 Evolution, maquetas o motores míticos de Fórmula 1: Una subasta insólita de Renault

N. S. Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:00 Comenta Compartir

Renault posee actualmente una colección excepcional de vehículos históricos, obras de arte y documentos de archivo que serán reunidos a partir de 2027 en el museo 'Les collections' ubicado en Flins-sur-Seine, en la región parisina. Este espacio inédito, abierto a todos, dará vida por primera vez al patrimonio de Renault y permitirá al público explorar los 125 años de legado de la marca.

Como parte de este proyecto de reunir sus colecciones en un lugar espectacular, Renault racionalizará su colección de vehículos históricos para conservar 600 modelos emblemáticos, únicos y producidos desde 1898. La marca procederá a la venta de ciertos vehículos de los que posee varios ejemplares, asegurándose de conservar al menos un ejemplar de cada modelo que represente sus 125 años de historia.

Socios desde 2022, Renault y Artcurial Motorcars anuncian así una cita para todos los coleccionistas, apasionados de la marca y de la historia del automóvil. Esta subasta inédita se celebrará el 7 de diciembre de 2025, en el corazón del sitio histórico de Flins-sur-Seine, a solo 40 kilómetros de París. Actualmente en plena transformación, este lugar emblemático acogerá en 2027 el patrimonio de Renault a través de un espacio dedicado a las colecciones Renault, que recorrerá más de un siglo de innovación y pasión automovilística.

La venta presentará un centenar de automóviles históricos, entre los más de 800 actualmente conservados en la colección Renault, así como una selección de un centenar de objetos, incluyendo juguetes, maquetas, trajes de pilotos y objetos diversos. Más del 90% de los lotes se ofrecerán sin precio de reserva, brindando a los apasionados una oportunidad única de adquirir piezas excepcionales.

Aquí están los orígenes, un viaje al pasado con aquel Type D de 1901, aún funcional, y un raro autobús de 1933; dos vehículos que reflejan la ingeniosidad de Louis Renault. Los talleres de la colección también presentarán réplicas de Type A de 1898 en versiones térmica y eléctrica, producidas por los equipos de la colección en muy pocos ejemplares para el centenario de la marca en 1998.

También la competición, un homenaje excepcional a la Fórmula 1 y a la revolución del Turbo. Renault Sport, pionero del motor turboalimentado en F1, marcó la historia de la disciplina desde 1977 con RS01, el primer Fórmula 1 con motor turbo. En 1977, el famoso RS01, el primer Fórmula 1 con motor turbo, revolucionó la jerarquía y abrió el camino a una década de importantes innovaciones. Tras unos comienzos difíciles, la perseverancia de Jean-Pierre Jabouille, René Arnoux, Alain Prost y todo el equipo Renault Sport se vio recompensada en 1979, cuando Jean-Pierre Jabouille consiguió en Dijon la primera victoria de un Fórmula 1 Turbo, un hito histórico que inspiraría posteriormente a todos los constructores.

Ampliar Fórmula 1 P.F.

La venta rinde homenaje a esta época mítica con una veintena de monoplazas auténticos de los años Turbo (1981–1985), desde RE27B hasta RE60 01B, pilotados por grandes nombres como René Arnoux, Jean-Pierre Jabouille, Patrick Tambay, Eddie Cheever y Alain Prost. El legendario RE40, ganador del GP de Bélgica en Spa, encarna el éxito de una década visionaria.

Algunos F1 se presentarán con sus cuadernos técnicos originales, documentos rarísimos que detallan el trabajo de los ingenieros de Viry-Châtillon. Los F1 Renault disputaron 123 Grandes Premios entre 1977 y 1985, lograron 15 victorias y 31 pole positions.

De igual modo, la resistencia. Alpine A442, símbolo de las 24 Horas de Le Mans, se presentará en su versión chasis 0, el origen de la línea. Pilotado por grandes nombres, destacó en 1975 en Imola, Nürburgring y Le Mans en 1977. Se conserva en la colección Renault y se presenta hoy con una decoración cercana a la de sus pruebas de alta velocidad en Columbus en noviembre de 1977.

Ampliar Maxi Turbo 5 B0 P.F.

El rally, donde entran iconos como el prototipo Maxi Turbo 5 B0 y Renault 5 GT Turbo Bandama evocan las grandes horas de Renault en rally. De autenticidad excepcional, Renault 5 GT Turbo conserva aún la tierra roja del Bandama, recuerdo vibrante del campeonato mundial con Alain Oreille.

Ampliar Renault 5 GT Turbo Bandama P.F.

Así como los clásicos icónicos, desde 4CV hasta Renault 5 «policía», pasando por Floride Disney o Clio Williams, la venta celebra modelos populares y emblemáticos. Restaurados (como 4CV) o conservados en excelente estado original (como Clio Williams). Algunos se ofrecerán con su matrícula, una oportunidad rara de adquirir una pieza histórica directamente del fabricante.

Ampliar 4CV P.F.

También se destacarán modelos Alpine, como una unidad excepcional de A610 Evolution, el más potente jamás construido, Alpine V6 Turbo y una maqueta de A110.

Ampliar A610 P.F.

Centena de objetos

Maquetas de túnel de viento y diseño: unas 40 maquetas de túnel de viento, estudio y diseño, realizadas en muy pocos ejemplares, ilustrarán el saber hacer de Renault. Entre ellas, modelos emblemáticos como Renault 4, Renault 5, una versión nacarada del Supercinco y una sorprendente serie de Twingo con diferentes acabados. También habrá concept-cars a escala 1/5 y raras maquetas de Fórmula 1.

Ampliar Objetos de colección P.F.

Motores míticos de Fórmula 1 y objetos de pilotos: los aficionados a la competición se verán seducidos por motores míticos de F1, como Renault Elf V6 Turbo EF15, vendido completo con su caja de transporte. Este motor equipó el Lotus de Ayrton Senna en el GP de Detroit y en las clasificaciones de Adelaida en 1986. También se subastarán cascos, réplicas de monos y objetos promocionales de Renault F1.

Ampliar Motores P.F.

Piezas insólitas y objetos raros: Renault también representa un universo de creatividad sin límites. La venta incluirá objetos inesperados como automotores, relojes, barcos y maquetas de prestigio. Entre ellos, uno de los tres ejemplares conocidos del platillo volante «Reinastella», realizado en colaboración con Eurodisney. Como símbolo de una época, se presentará también una maqueta de agencia del Liberty-Ship (alrededor de 1957), que ilustra la exportación del modelo Dauphine a Estados Unidos, así como una maqueta a escala 1/20 del automotor panorámico. Finalmente, un reloj de doble cara Bodet, procedente de la fábrica de Flins-sur-Seine, evocará la edad de oro del sitio industrial.