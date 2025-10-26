La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fórmula E P.F.

Monoplazas capaces de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 1,86 segundos llenarán el Jarama en 2026

N. S.

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:00

Comenta

La Fórmula E aterrizará en Madrid en 2026. El Madrid e-Prix, una de las pruebas más esperadas del Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E, que se celebrará el 21 de marzo de 2026, se celebrará nada más y nada menos que en el Circuito de Madrid Jarama-RACE.

Con la celebración de Madrid Mundial de Fórmula E y la llegada de la Fórmula 1 a la capital, Madrid se convertirá en 2026 en la capital mundial del motor y la movilidad sostenible, acogiendo las dos competiciones más prestigiosas del automovilismo internacional. Y desde ya, la organización de Madrid Mundial de Fórmula E 2026 - Madrid E-Prix pone a la venta más de 21.000 localidades (www.jarama.es) con descuentos especiales para el público más joven y socios del RACE. Los aficionados podrán elegir entre las áreas habituales del circuito (Pelouse, Farina, Super 7, Cubierta y Recta). Además, el circuito ofrecerá un amplio Fan Village con experiencias interactivas, gastronomía y espacios para toda la familia.

Como novedad, el Circuito de Madrid Jarama-RACE ha incorporado una chicane en la recta principal, diseñada especialmente para esta cita de la Fórmula E. Esta modificación permitirá a los monoplazas regenerar energía durante la frenada y ofrecer mayor espectáculo a los aficionados.

Además, el trazado madrileño contará con una nueva grada situada junto a esta variante, que proporcionará a los espectadores una visión privilegiada de uno de los puntos más técnicos y espectaculares del recorrido.

La cita reunirá a los 20 pilotos y 10 equipos del Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E, entre ellos algunas de las marcas más prestigiosas del automovilismo internacional. La del Circuito de Madrid Jarama-RACE será la sexta ronda de la temporada, con los monoplazas GEN3 EVO, capaces de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 1,86 segundos. De esta manera, Madrid se situará junto a Mónaco, Tokio o São Paulo como una de las grandes capitales mundiales del motor y la movilidad sostenible.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet avisa de lluvias y tormentas en parte de la Región de Murcia: hasta 15 litros en una hora
  2. 2 Apuñala a un hombre en el cuello en Cartagena y se da a la fuga
  3. 3 La popular pizzería y el bar de moda en Murcia donde ha comido Ricardo Darín: «Gracias por tu cercanía»
  4. 4 Susto en la plaza de toros de Murcia por un accidente en el Campeonato de España de Freestyle
  5. 5

    Planean construir 150 pisos de «alquiler asequible» junto a la milla de oro de Murcia
  6. 6 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 25 de octubre de 2025
  7. 7 La fauna del Mar Menor comienza a huir de la zona sur por la falta total de oxígeno
  8. 8

    La Región de Murcia, cada vez más vieja: así sube la edad media de los municipios desde 2015
  9. 9

    Federico Faus: «Los profesores de la concertada hacemos oposiciones todos los años»
  10. 10 Una sanción arrebata el podio a Aldeguer en favor de Acosta en el Gran Premio de Malasia

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Monoplazas capaces de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 1,86 segundos llenarán el Jarama en 2026

Monoplazas capaces de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 1,86 segundos llenarán el Jarama en 2026