Qué es CustomFit y por qué Stellantis ha revolucionado la personalización de un vehículo

N. S.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:00

Con una amplia experiencia en materia de vehículos comerciales que se inició con el Citroën AZU en 1958, el Centro de Producción de Stellantis en Vigo vuelve a ser referente en este mercado con CustomFit, una iniciativa que redefine la personalización en el sector. Esta solución, integrada en la estrategia Stellantis Pro One, combina innovación tecnológica y adaptabilidad para ofrecer a flotas profesionales y clientes finales vehículos totalmente configurados a medida.

La actividad de personalización y adaptación ha vivido un fuerte crecimiento en los últimos años. Actualmente, más del 50% de los vehículos comerciales tienen algún tipo de customización. Respecto a Stellantis Vigo, en 2019 pasaron por la nave de personalización 26.580 vehículos, mientras que en 2024 pasaron por los recién estrenados 2.260 m2 destinados a este fin un total de 128.787 unidades. Entre enero y septiembre de este año, CustomFit superó esta cifra, alcanzando las 128.787 unidades y se prevé llegar a las 150.000 al cierre de 2025.

CustomFit abarca desde modificaciones técnicas para optimizar el uso profesional hasta una personalización adaptada a cada cliente, siempre con el respaldo de la experiencia de Vigo en electrificación y movilidad conectada. La planta, que inició su actividad de personalización en 2017, ha ampliado su capacidad para responder a la creciente demanda de soluciones flexibles, reforzando la competitividad de marcas como Peugeot, Citroën, Opel y Fiat Professional.

Con CustomFit, los Citroën Berlingo, Fiat Doblo, Opel Combo y Peugeot Rifter y Partner fabricados en Vigo pueden adaptarse al milímetro a las necesidades de cada empresa y profesional con importantes ventajas en materia de calidad, agilidad y flexibilidad. La personalización de los vehículos está plenamente integrada en el flujo de producción de la planta bajo los mismos procesos, estándares y sistema de excelencia de la línea de montaje. Está sometida a auditorías de control y verificación bajo normas internacionales como ISO 9001. Además, los operarios reciben formación y cualificación bajo procesos estandarizados.

El programa CustomFit permite también reducir al máximo los plazos de entrega al cliente y reducir los riesgos de degradación de los vehículos por su transporte y almacenamiento.

El Centro de Producción de Vigo un eslabón clave de la red de CustomFit Centers en Europa, de la que forman parte otras cinco fábricas y en la que están integrados más de 500 socios certificados y una red comercial con 20.000 puntos de contacto con el cliente profesional.

Líder del mercado español

A falta de sólo dos meses para terminar 2025, los furgones y furgonetas de Stellantis Pro One mantienen su primera posición en el mercado español.

Representan un 36,7% de las matriculaciones de vehículos comerciales en nuestro país, con 57.396 unidades registradas en lo que va de año, un 13% más que en el mismo periodo de 2024.

En octubre, Stellantis Pro One mantiene su liderazgo en el mercado con un 34,8% de penetración. En total, los vehículos comerciales de las marcas Citroën, Fiat Professional, Opel y Peugeot han sumado 5.885 unidades matriculadas.

Por marcas, Peugeot entra en el podio del mercado de vehículos comerciales, con 20.727 unidades registradas en lo que va de año y una cuota del 13,43%. Asimismo, cabe destacar el crecimiento de Opel que, con 9.798 matriculaciones en el acumulado del año, puede presumir de un incremento de volumen del 63% respecto al mismo periodo del año pasado.

