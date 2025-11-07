El «carpooling» se afianza en España con la nueva ley de movilidad

Patxi Fernández Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:00 Comenta Compartir

El «carpooling», también conocido como coche compartido o viaje compartido, ha alcanzado un hito en España al integrarse en el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAEs) del Ministerio para la Transición Ecológica, reconociendo oficialmente el ahorro de energía generado por la optimización de vehículos.

Esta decisión, implantada a través de fórmulas específicas que miden el ahorro de los pasajeros que evitan usar su propio coche, ha tenido un impacto destacable en la plataforma BlaBlaCar, que ha redistribuido más de 850.000 «BlaBlaBonos Energéticos» en lo que va de año, incentivando a conductores y pasajeros.

Este avance económico se complementa con un nuevo marco legal, ya que la Ley de Movilidad Sostenible define por primera vez el «carpooling» como transporte privado particular a nivel nacional.

Florent Bannwarth, director de BlaBlaCar para España y Portugal, nos explica esta y otras cuestiones relacionadas con esta plataforma, que conecta a conductores que ofrecen asientos con pasajeros que necesitan realizar ese mismo trayecto.

¿Podría detallar el proceso por el cual se reconoce el ahorro energético generado por los usuarios y qué impacto real esperan que esta integración tenga en el volumen de viajes compartidos en España?

El carpooling se incorporó al sistema CAE en enero de 2023 y supuso el reconocimiento del coche compartido como una alternativa modal que, más allá de sus externalidades positivas en lo social y económico, también genera ahorros de energía al optimizar la ocupación de vehículos que ya están circulando por la carretera. El sistema de certificados de ahorro energético funciona con un catálogo de fichas que reconocen y calculan a través de unas fórmulas concretas el ahorro energético para cada tipo de acción (industrial, movilidad…). En concreto, la fórmula publicada en el catálogo de CAE sobre carpooling, mide el ahorro energético que supone que usuarios de coche compartido dejen de utilizar vehículos privados para trayectos que ya están realizando otros conductores y conductoras, es decir, que calcula los ahorros energéticos que supone para un pasajero viajar con un conductor que tenía asientos vacíos en lugar de coger un coche propio, de reservar un coche de alquiler, de pedir a un familiar que le lleve, o de cualquier otra opción que hubiera supuesto añadir un vehículo en la carretera.

En lo que llevamos de año se han redistribuido más de 850.000 incentivos derivados del sistema CAEs, los llamados BlaBlaBonos Energéticos, entre los usuarios de la plataforma. Esto ha tenido un impacto positivo en la actividad de la plataforma, donde los conductores están publicando más viajes que de costumbre, y los pasajeros están haciendo más reservas que la media por usuario activo de los últimos años. Esto nos lleva a que, por ejemplo, el pasado puente de octubre registramos más de 80.000 pasajeros, un 27% más comparado con las mismas fechas del año anterior.

¿Cómo funciona exactamente el mecanismo de bonificación a los conductores y qué métricas están utilizando para cuantificar el ahorro económico total que suponen estas ayudas?

Para poder cumplir con los criterios del sistema CAE y poder monetizar los ahorros energéticos de los usuarios, éstos deben integrar en sus viajes una serie de procesos que antes no teníamos implementados en la plataforma, como confirmar la recogida y llegada a través de la verificación GPS por parte de todos los viajeros o responder a una breve encuesta sobre la alternativa modal de desplazamiento, sólo en el caso de los pasajeros. Además, para asegurar su elegibilidad los usuarios deben confirmar el nombre completo y documento de identidad y, en el caso de los conductores, también el número de matrícula. De esta forma, todos los usuarios elegibles que viajen en BlaBlaCar dentro de España reciben sistemáticamente un 10% de bonificación en su viaje, en el caso de los conductores, y un descuento del 10% en posteriores viajes para los pasajeros. Durante el verano, estos descuentos aumentaron al 50% en el caso de los pasajeros con el BlaBlaBono del Verano, para los viajes realizados entre el 16 de junio al 31 de agosto.

Esta oferta temporal responde al compromiso de BlaBlaCar de redistribuir los créditos no utilizados por usuarios que ya no estén activos en la plataforma y asegurar que estos incentivos sean redistribuidos a usuarios elegibles activos. Como resultado, los conductores han podido ahorrar este verano, de media, 32 por viaje publicado, y los pasajeros han conseguido descuentos de una media de 9 euros para una próxima reserva.

El Congreso ha aprobado el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que define el carpooling por primera vez como transporte privado particular. ¿Cuál es la valoración de BlaBlaCar sobre este nuevo marco legal?

En BlaBlaCar valoramos positivamente el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible ya que incluye la definición del carpooling y diversos marcos de promoción por primera vez a nivel nacional. Nuestra actividad ya venía definida en diferentes regulaciones autonómicas de movilidad, energía y despoblación, así como en el sistema de Certificados de Ahorro Energético del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pero faltaba una definición y, sobre todo, la habilitación de marcos de promoción de la actividad de carpooling en una ley de movilidad a nivel nacional. Esto supone un avance para el modelo de carpooling en España, tal y como ya ocurre en otros países europeos, al considerarse una forma de viajar complementaria al transporte público, eficiente, sostenible y que vertebra el territorio.

¿Cómo posicionan el carpooling frente a otras modalidades de transporte en la nueva Ley?

Esta es la primera vez que el coche compartido es reconocido formalmente en la legislación nacional de movilidad, un hito que refuerza su visibilidad dentro de la agenda de transporte sostenible y posiciona el carpooling como una forma de viajar complementaria a otras formas de transporte. La movilidad compartida, y en concreto el carpooling, tiene un impacto social y económico claro para sus usuarios, sin conllevar grandes inversiones paralas autoridades públicas, y permite fomentar una movilidad sostenible y eficiente que ayuda a vertebrar los territorios, con el poder de llegar a cualquier municipio gracias a la red de carreteras. La inclusión de la definición de coche compartido en el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible proporciona seguridad jurídica para los servicios de coche compartido en España, lo que significa una seguridad jurídica para los más de diez millones de usuarios y usuarias que ya han utilizado BlaBlaCar en los quince años que llevamos compartiendo coche a través de nuestra plataforma en España.

¿Considera que el marco actual promueve el carpooling como una opción complementaria al transporte público o como un sustituto en rutas menos atendidas?

El Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible posiciona el coche compartido como una forma de viajar complementaria a otras formas de transporte. Al final, el coche compartido es una alternativa modal más, como un autobús, un tren o un avión, ya sean públicos o privados, y ayuda a reducir el número de coches que circulan con una sola persona a bordo. Este nuevo Proyecto de Ley impulsa y fomenta el compartir coche a través de diversos marcos de promoción como, por ejemplo, con la posibilidad de recibir subvenciones públicas como ya reciben desde hace años otras formas de transporte. Con esta nueva legislación se fomenta apostar por la movilidad compartida que beneficiará, sobre todo, a entornos rurales en los que el coche representa más de 90% de los trayectos realizados, con una ocupación media de menos de 1.2 personas por coche. Plataformas como la nuestra pueden ayudar a dinamizar el territorio, a proporcionar conexiones a pueblos más pequeños o aislados, que no tienen apenas alternativas al uso del coche privado. Cualquier pueblo tiene una carretera cerca y hay miles de asientos vacíos encoches que pasan todos los días por ahí. BlaBlaCar ha conectado el 87% de las localidades españolas, incluyendo casi 4.000 que no alcanzan el millar de habitantes. ¿

Qué significa esta capilaridad para la estrategia de la compañía en España y qué medidas se están tomando para que el carpooling siga siendo una solución de movilidad esencial en la España vaciada?

Llevamos años trabajando para optimizar la movilidad en lugares que no cuentan con soluciones de transporte que sean eficientes y accesibles. Como resultado deeste trabajo hemos logrado conectar en el último año el 87% de los municipios españoles, un dato que se ha incrementado en 12 puntos sólo en los últimos tres años. Este incremento significa que más de 1.000 localidades nuevas han tenido una opción de movilidad gracias a nuestra comunidad de usuarios. Esto también lo hemos conseguido gracias a nuestra tecnología Boost, que permite que los conductores puedan encontrar nuevos pasajeros en diferentes puntos de su ruta, ya que pueden enviar solicitudes de reserva en paradas intermedias sin apenas desvío. Trabajamos diariamente en seguir fomentando la vertebración de todos los lugares de España, llenando los cientos de miles de asientos vacíos que circulan cada día por nuestras carreteras con el objetivo de conseguir que este 87% de localidades conectadas llegue al 100%. Desde la implementación de la venta de billetes de tren, BlaBlaCar ha reforzado su rol como marketplace de viajes compartidos.

¿Cómo ha impactado esta integración en los datos de actividad y de qué manera esta diversificación contribuye a la misión de movilidad sostenible de la plataforma?

A lo largo de estos quince años en el mercado español, BlaBlaCar ha ido evolucionando teniendo en cuenta las necesidades de sus usuarios. Por este motivo, se ha hecho una clara apuesta por una estrategia de negocio que abraza la multimodalidad. Ya estamos viendo los primeros resultados de que las alternativas de movilidad como el tren, el autobús o el coche compartido conviven no sólo sin canibalizarse entre ellas, sino haciendo que todas crezcan, ofreciendo así una experiencia de reserva de viajes más amplia y diversa a nuestros usuarios. Con el coche compartido como pilar, nuestro objetivo es ofrecer una oferta de movilidad cada vez más amplia, eficiente y sostenible. Cuanto más fácil se lo pongamos a los usuarios a la hora de comparar y elegir distintas formas de movilidad colectiva, más crecerán sus distintas formas de transporte frente al uso del coche privadoe n solitario. Actualmente el 15% de los trayectos del 2025 en la plataforma corresponden a viajes multimodales (bus y tren). 5 puntos más que el año pasado en esas mismas fechas, donde representaban el 10%.

Mirando hacia los próximos cinco años, ¿cuáles considera que son los principales desafíos o barreras que debe superar la movilidad compartida en España para alcanzar su máximo potencial, más allá del marco legal y los incentivos económicos?

Nuestra estrategia a largo plazo es ser una plataforma multimodal e intermodal que conecta distintos tipos de transporte, es decir, que desde BlaBlaCar se pueda reservar un viaje puerta a puerta que sea una combinación de tren, bus y coche compartido. Para lograr esto, es importante que todos los agentes del sector del transporte y la movilidad apostemos por la colaboración y pongamos en el centro las necesidades de los usuarios y las nuevas formas de viajar. El futuro para nosotros es esto. El año pasado empezamos a vender billetes de tren, de Renfe e Iryo, y queremos seguir ampliando la oferta de trenes y sobre todo de autobús. En Francia tenemos autobuses con la marca BlaBlaCar que también operan en España con líneas internacionales desde Madrid, Barcelona o San Sebastián, principalmente hacia Francia o Portugal.

Para el mercado nacional, BlaBlaCar apuesta por distribuir los operadores domésticos actuales del sistema concesional español, contribuyendo así a su digitalización y ampliando su accesibilidad a nuevas audiencias, como por ejemplo la de los turistas internacionales, con el fin de hacer crecer la movilidad colectiva en España.