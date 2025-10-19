Rápido crecimiento Actualidad. Steel Center consolida a Zontes como una de las marcas de motocicletas más vendidas en Murcia en tiempo récord

Steel Center, concesionario oficial Zontes en Murcia, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del sector de la moto en la Región. Inaugurado en diciembre de 2024, el establecimiento ha logrado situarse como la segunda marca de motocicletas mas vendida en Murcia en el mes de septiembre, un hito notable teniendo en cuenta la fuerte presencia de marcas históricas con décadas de implantación en el mercado.

El rápido crecimiento de Steel Center refleja la excelente acogida que Zontes está teniendo entre los motoristas murcianos. En un entorno tradicionalmente dominado por firmas consolidadas, la marca ha sabido abrirse camino gracias a una apuesta clara por la tecnología, el diseño y la accesibilidad económica, tres pilares que han conectado con un público que busca fiabilidad, calidad y potencia.

Con esta evolución, Steel Center y Zontes no solo consolidan su posición en el mercado regional, sino que redefinen el panorama del motociclismo en Murcia, demostrando que la innovación, la calidad y la pasión pueden competir de tú a tú con las enseñas más veteranas. Un logro que confirma que la nueva generación de motocicletas ha llegado para quedarse.

Sobre Zontes

La historia de Zontes comienza con la fundación de Guangdong Tayo Motorcycle Technology CO.Ltd en Nasha, China. Desde el principio, se enfocó en la investigación y desarrollo de motocicletas de alta calidad, utilizando tecnología avanzada y altos estándares de producción.

En 2006, Zontes lanzó su primera motocicleta, la ZT250-T, que rápidamente ganó reconocimientos por su diseño innovador, rendimiento excepcional y fiabilidad.

Actualemente, la marca está presente en más de 50 países de todo el mundo, incluyendo España, donde ha logrado un notable éxito gracias a su excelente relación calidad-precio y a su amplia gama de modelos.

Zontes no se detiene, sigue invirtiendo en investigación y desarrollo para crear las motocicletas más innovadoras, eficientes y seguras. Su compromiso con la excelencia y la satisfacción del cliente asegura un furturo brillante para la marca.