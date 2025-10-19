La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concesionario Zontes en Murcia, en la Av. del Progreso, 232, B, 30012, Murcia. ZONTES

Rápido crecimiento

Actualidad. Steel Center consolida a Zontes como una de las marcas de motocicletas más vendidas en Murcia en tiempo récord

EFQ

Domingo, 19 de octubre 2025, 18:01

Comenta

Steel Center, concesionario oficial Zontes en Murcia, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del sector de la moto en la Región. Inaugurado en diciembre de 2024, el establecimiento ha logrado situarse como la segunda marca de motocicletas mas vendida en Murcia en el mes de septiembre, un hito notable teniendo en cuenta la fuerte presencia de marcas históricas con décadas de implantación en el mercado.

El rápido crecimiento de Steel Center refleja la excelente acogida que Zontes está teniendo entre los motoristas murcianos. En un entorno tradicionalmente dominado por firmas consolidadas, la marca ha sabido abrirse camino gracias a una apuesta clara por la tecnología, el diseño y la accesibilidad económica, tres pilares que han conectado con un público que busca fiabilidad, calidad y potencia.

Con esta evolución, Steel Center y Zontes no solo consolidan su posición en el mercado regional, sino que redefinen el panorama del motociclismo en Murcia, demostrando que la innovación, la calidad y la pasión pueden competir de tú a tú con las enseñas más veteranas. Un logro que confirma que la nueva generación de motocicletas ha llegado para quedarse.

Sobre Zontes

La historia de Zontes comienza con la fundación de Guangdong Tayo Motorcycle Technology CO.Ltd en Nasha, China. Desde el principio, se enfocó en la investigación y desarrollo de motocicletas de alta calidad, utilizando tecnología avanzada y altos estándares de producción.

En 2006, Zontes lanzó su primera motocicleta, la ZT250-T, que rápidamente ganó reconocimientos por su diseño innovador, rendimiento excepcional y fiabilidad.

Actualemente, la marca está presente en más de 50 países de todo el mundo, incluyendo España, donde ha logrado un notable éxito gracias a su excelente relación calidad-precio y a su amplia gama de modelos.

Zontes no se detiene, sigue invirtiendo en investigación y desarrollo para crear las motocicletas más innovadoras, eficientes y seguras. Su compromiso con la excelencia y la satisfacción del cliente asegura un furturo brillante para la marca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  2. 2

    Grupos mafiosos encuentran en la Región de Murcia su refugio para escapar del control policial
  3. 3

    El anuncio de la salida de Luján anima las quinielas al Rectorado de la Universidad de Murcia
  4. 4 El agua ya se puede utilizar para la higiene personal en San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares
  5. 5 Rescatan a un bebé que se quedó encerrado en un coche en Archena
  6. 6 Minuto de silencio, sentada y flores para rendir homenaje al ciclista fallecido en la pedanía murciana de Cobatillas
  7. 7 Muere atrapado debajo de un tractor en Águilas
  8. 8

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  9. 9 No todos los pensionistas recibirán la paga extra de Navidad: comprueba si estás entre ellos
  10. 10

    El cáncer no es de color de rosa: «No soy una guerrera»

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Rápido crecimiento

Rápido crecimiento