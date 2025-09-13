EFQ Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:26 Comenta Compartir

La siempre popular CB125F de Honda se ha actualizado a fondo con una serie de incorporaciones inspiradas en las motos de mayor cilindrada, garantizando que sigue siendo una propuesta atractiva para los motoristas de cualquier edad que buscan una movilidad elegante, eficiente y económica, con una amplia gama de tecnología de última generación.

Se ha revisado su motor motor enhanced Smart Power (eSP), que ofrece un excelente ahorro de combustible al tiempo que mantiene un equilibrado rendimiento de 125cc. Un nuevo sensor de O2 y unos reglajes de la ECU actualizados garantizan tanto el cumplimiento de la EURO5+ como una excelente eficiencia en el consumo de gasolina, con 66,7km/l (1,4 l. / 100 Km.), dando a la CB125F una autonomía potencial de más de 700km con su depósito de 11 litros de gasolina. Sin duda, esto la convierte en una excelente opción para los desplazamientos diarios, convirtiendo en anécdota las visitas a las gasolineras.

La revisión más importante del experimentado motor es la incorporación del Idling Stop, convirtiendo a la CB125F en la primera motocicleta Honda con cambio convencional que incorpora esta tecnología, siguiendo a sus exitosas aplicaciones en los scooters Vision 110, SH125i y PCX125, además de la Gold Wing Tour equipada con DCT. Esta avanzada tecnología detiene el motor cuando está al ralentí en parado, reduciendo tanto el consumo de gasolina como las emisiones, y actúa (en cualquier marcha) para arrancar de nuevo el motor suavemente cuando se suelta el embrague.

Complementando a la planta motriz revisada, se ha actualizado y sofisticado su estilo, transmitiendo aún más una estética de 'moto grande', con un nuevo depósito de combustible de 'hombros anchos' que se inspira en otros modelos de la familia CB. Su nueva imagen se realza con un carenado frontal renovado y una visera oscura más compacta, mientras que en la parte trasera un colín revisado más voluminoso se suma a su dinámico aspecto. Completando su look revisado se han incorporado unas nuevas luces led delantera y trasera, ambas con un diseño luminoso vertical exclusivo, llamativo e inconfundible para una mayor visibilidad.

Las revisiones para el modelo 2026 se completan con una nueva pantalla TFT de 4,2 pulgadas a todo color que muestra la información clave con claridad y, por primera vez en la CB125F, incorpora conectividad con el 'smartphone' mediante Honda RoadSync para llamadas y transmisión de música sin interrupciones. Para cargar cómodamente el smartphone, se incluye una toma USB-C cerca del manillar.