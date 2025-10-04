Nuevas versiones y más experiencias Revitalizado. Lexus introduce en la nueva gama de RZ dos motorizaciones asociadas al sistema de tracción total Direct4: el RZ 500e y el RZ 550e F Sport

Estas nuevas versiones aumentan la experiencia y el placer del usuario gracias a sus grandes y novedosas mejoras en potencia, eficiencia y en prestaciones. La innovación continua que Lexus introduce en la tecnología eléctrica queda plasmada en esta nueva gama RZ 2026.

Los aspectos más destacados con que cuenta esta nueva gama pasan por la evolución del sistema de tracción total Lexus Direct4, el exhaustivo ajuste realizado por los expertos Takumi en materia de suspensiones y en un aumento en la rigidez de su carrocería. Además, cuenta con importantes medidas de reducción del ruido y las vibraciones en puntos estratégicos del vehículo para dar lugar a un entorno más refinado y relajado dentro del habitáculo.

Nuevos sistemas

La nueva gama RZ MC26 AWD, viene asociada al ingenioso y eficiente sistema de tracción total de Lexus Direct4. Este sistema de tracción total inteligente ha evolucionado para mejorar tanto la tracción como la estabilidad en los nuevos modelos RZ con tracción total.

Este sistema inteligente regula de forma automática cómo se reparte la potencia entre los ejes delantero y trasero, adaptándose a las condiciones de la conducción. Una de las mejoras más destacadas es la ampliación de la distribución del par motor. Con el aumento de potencia del sistema el reparto de par entre los ejes delantero y trasero mejora considerablemente en toda condición.

Además, la incorporación del sistema de Gestión Dinámica Integrada del Vehículo (VDIM, Vehicle Dynamics Integrated Management) de Lexus, incluido de serie en el acabado e-Luxury AWD y F Sport, permite una coordinación más eficiente entre los diversos sistemas de ayudas a la conducción. Este sistema gestiona funciones como el ABS, el control de tracción, el control de estabilidad, la distribución de la frenada y la dirección asistida eléctrica para mejorar la seguridad.

Sobre este aspecto, el sistema VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management) se encarga de monitorear constantemente cómo interactúan entre sí estos sistemas, evaluando las condiciones del trayecto para evitar que el vehículo se desvíe de su trayectoria ideal y mejorar así la seguridad al conducir.

El Lexus RZ es el primer modelo en incorporar esta nueva tecnología de dirección, que proporciona gran respuesta, seguridad y control, y que se adapta automáticamente a las condiciones de la conducción.

El sistema Lexus Steer by Wire es intuitivo, cómodo y fácil de usar, lo que permite establecer una mayor interconexión entre coche y conductor.

Además, transforma la disposición tradicional del puesto de conducción con la adopción de una nueva forma para el volante que libera más espacio en torno al conductor aumentando con ello la seguridad y la visibilidad.

El nuevo sistema aumenta los grados de giro entre topes hasta los 200°. Este mayor recorrido, mejora el control en curvas cerradas y permite una mejor interpretación de los giros al aproximarse al límite del cruce de brazos. Además, ahora podemos mantener un control más preciso en las maniobras a baja o media velocidad y adaptarnos más rápidamente a su funcionamiento.

Otro aspecto importante es que el radio de giro del sistema se ajusta automáticamente según la velocidad del vehículo en un amplio rango de velocidades, facilitando las maniobras a baja velocidad y proporcionando una conducción más precisa y estable a altas velocidades.

El diseño es una máxima en el Lexus RZ y como tal representa otro punto clave en el desarrollo del sistema Lexus Steer by Wire. Se ha trabajado de manera exhaustiva la experiencia de usuario, la visibilidad y lo más importante, la postura con la que se coge el nuevo volante tipo jet del RZ MC26.

Este bi de dirección no sólo es innovadora por su tecnología de no conexión entre la columna de dirección y las ruedas, sino porque además desempeña un papel fundamental en pro de la seguridad ayudando a mantener las manos en la postura correcta y a no soltarlas del volante durante la conducción.

Todo ello sumado a que, con el nuevo volante tipo jet, el conductor dispone de una vista más despejada del cuadro de instrumentos y de la vía por la que circula. De esta manera, el nuevo volante permite colocar los indicadores más arriba y más alejados de lo que habría sido posible con un volante convencional, de modo que se reduce al mínimo la necesidad de que el conductor ajuste su línea de visión.

Gracias a su compacto tamaño, que mide 360 mm de ancho por 197 mm de alto, se libera más espacio en la zona de las rodillas, lo que facilita tanto la entrada como la salida del vehículo. El sistema Steer by Wire viene de serie en RZ 550e F SPORT y está disponible como opción en el RZ 500e e-Luxury.

En aras de la seguridad total del sistema, cuenta con procesadores por duplicado a prueba de fallos y una fuente de alimentación de emergencia, por si perdiese el suministro principal. Emulando a la aeronáutica, en el RZ con Lexus Steer by Wire, los sistemas de alimentación y control son redundantes, para garantizar que funcione correctamente en cualquier situación incluso de posible avería.

Nuevos acabados

El nuevo RZ con tracción total, cuenta con tres acabados entre los que elegir el RZ que mejor se ajusta a las necesidades del usuario, como el elegante e-Executive, el exclusivo nuevo acabado e-Luxury o el radicalmente deportivo acabado F SPORT.

En la versión 500e AWD, destaca por su completo equipamiento el modelo e-Executive, que añade un techo panorámico fijo que proporciona una gran luminosidad al interior del vehículo, y remata su imagen exterior con las llantas de 20« con diseño EV Premium.

Por su parte el acabado e-Luxury, exclusivo para la motorización 500e AWD, incluye llantas de aleación de 20« con diseño EV Luxury, detalles exteriores en negro brillante, retrovisor interior digital, Head Up Display en color, asientos delanteros calefactados y ventilados con memoria, faros delanteros MultiLED AHS, iluminación ambiental multicolor con la posibilidad de elegir entre 64 colores diferentes, tapicería UltraSuede® y asientos traseros calefactados.

Como novedad el acabado e-Luxury, cuenta con un nuevo techo panorámico atenuable en un elegante color azul oscuro, que pasa de opaco a transparente con solo pulsar un botón. Este nuevo techo incorpora un sistema compuesto por un vidrio de baja emisividad que brinda protección contra el calor, aislamiento térmico y un 99 % de protección UV.

Y, en cuanto a la novedad más espectacular de la gama, está el deportivo RZ 550e F SPORT, con un claro enfoque hacia la deportividad, con unas innovadoras llantas de 20« con diseño EV Aero, un alerón trasero de doble ala, el ingenioso sistema de dirección Lexus Steer by Wire de serie asociado al nuevo volante tipo jet firmado por F SPORT, el innovador cambio manual interactivo Lexus Interactive Manual Drive, el control activo del sonido o el sistema de gestión dinámica del vehículo VDIM.

Interiormente el nuevo RZ 550e F SPORT, presenta unos cómodos asientos delanteros F SPORT acabados en cuero y UltraSuede® en color negro con pespuntes en contraste en color azul, paneles de puerta realizados en UltraSuede® con un elegante patrón de formas confeccionadas por láser que recorren los laterales del habitáculo, umbrales de puertas exclusivos con el anagrama F SPORT y pedales de aluminio.