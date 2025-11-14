DS Automobiles acaba con la ansiedad por la autonomía con los 750 km del Nº8

José Ramón Alonso Trigueros Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:57

DS inicia su camino hacia al futuro con el Nº8, su nuevo buque insignia, un SUV eléctrico con silueta cupé que a pesar de sus 4,82 metros se mueve con la agilidad de un utilitario y ofrece una autonomía de hasta 750 km. Llega para competir en el segmento 'premium' de las grandes berlinas con un precio que parte de los 57.000 euros. Tiene dos versiones, Pallas y Étolie, ambas con dos capacidades de batería asociadas a una transmisión de 2 ó 4 ruedas motrices y potencias de entre 230 CV y hasta 350 CV.

Rodrigo Sánchez Monasterio, responsable de marketing de DS en España, señaló durante la presentación nacional del modelo en Finca Cortesín (Málaga) que «la firma francesa reafirma su ambición de liderar la electrificación del lujo europeo con un modelo que combina elegancia, confort y serenidad dinámica».

El gran argumento del DS Nº8 respecto a sus competidores es su gran autonomía eléctrica de hasta 750 kilómetros (WLTP) gracias a una batería de 97,2 kWh, fabricada en Francia. Este dato coloca al modelo por encima de rivales directos como el Polestar 4, BMW i4 o Audi Q6 e-tron. En este nivel de autonomía se nota la herencia para lograr una eficiencia optimizada de la experiencia de DS en la Fórmula E.

Para conseguir este registro contribuye de forma muy especial la aerodinámica del modelo. Cada elemento de la carrocería ha sido diseñado para contribuir a su eficiencia aerodinámica (Cx de 0,24 y SCx de 0,63 dm²).

En condiciones reales, la marca afirma que se pueden recorrer 500 km en autovía con una velocidad por encima de los 100 km/h y superar los 900 km en entorno urbano. Además, la recarga rápida del 20 al 80 % se completa en apenas 20 minutos, recuperando 200 km de autonomía en solo 10 minutos.

El N°8 ofrece tres motorizaciones 100% eléctricas. Desde los 230 CV, con una batería de 73,7 kWh para una autonomía de hasta 550 km (WLTP), hasta los 350 CV, pasando por los 250 CV, con una batería de 97,2 kWh que permite una autonomía de hasta 750 km.

Todas estas motorizaciones se benefician de un aumento puntual de potencia que aporta 30 CV adicionales a la versión FWD, es decir, 260 CV, 35 CV a la versión FWD LONG RANGE, es decir, 280 CV, y 25 CV a la versión AWD LONG RANGE, es decir, 375 CV.

A pesar de ser una berlina, la altura de conducción (1,29 m de altura de ojos) replica la postura de un SUV tradicional, gracias a la posición elevada derivada de llevar la batería bajo los asientos. Así que, a pesar de presentar una silueta dinámica, la sensación al volante es casi la de llevar un todocamino.

Independientemente de la motorización elegida, la potencia y los pares disponibles permiten al N°8 integrarse con facilidad en el flujo del tráfico gracias a la aceleración instantánea que le confiere la tecnología eléctrica. La agilidad en territorios revirados, estrechos y de montaña, más propios de un modelo compacto que de un transatlántico de cerca de cinco metros, sorprenden especialmente. Pero el terreno en el que el nuevo N°8 es el rey es el de las autovías rápidas, donde se desliza con mucho aplomo.

Unas prestaciones que son posibles gracias a una tracción controlada, tanto en la versión de dos como en la de cuatro ruedas motrices. Saca el máximo partido del dispositivo que analiza la carretera por delante mediante una cámara integrada y adapta de forma independiente y en tiempo real sus amortiguadores.

Esta tecnología ofrece una gran sensación de suavidad al tiempo que garantiza una precisión dinámica extraordinaria. Además integra un sistema de conducción semiautónoma de nivel 2 capaz de gestionar los cambios de carril, adaptar la velocidad a las curvas de la carretera y mantener el vehículo en el centro del carril.

El frontal se distingue por una firma luminosa exclusiva y dos tipos de parrilla —una iluminada en el acabado Étoile y otra transparente en el Pallas—, mientras que la zaga ofrece una iluminación trasera esculpida y reconocible. El modelo se ofrecerá con cinco colores de carrocería, tres diseños de llantas (19», 20» y 21») y un techo panorámico opcional.

Ampliar Ficha técnica MOTORES: FWD de 230 CV, con una batería de 73,7 kWh para una autonomía de hasta 550 km (WLTP); FWD Long Range de 245 CV, con una batería de 97,2 kWh y autonomía de hasta 750 km; y AWD Long Range de 350 CV con tracción integral, que ofrece hasta 688 km de autonomía. VELOCIDAD MÁXIMA: 190 km/h ACELERACIÓN: desde 5,4 segundos de 0 a 100 km/h CONSUMO: desde 15,5 kWh/100 km AUTONOMÍA ELÉCTRICA: hasta 750 km MEDIDAS (largo / ancho / alto, en metros): 4,82 / 1,9 / 1,58 MALETERO: desde 620 litros PRECIO: desde 57.000 euros

Exteriormente destaca el frontal con una parrilla en la que la firma lumínica tiene mucha personalidad gracias a los faros 'DS pixel LED visión 3.0' que adaptan sus haces en tiempo real a las condiciones del tráfico, y junto a los 'DS lightblade' verticales le dotan de una nueva identidad visual.

El perfil dinámico está resaltado por los tiradores de las puertas integradas, las líneas que juegan con los flujos de aire y las llantas de hasta 21 pulgadas. En la zaga, la estructura vertical de la firma lumínica garantiza una perfecta coherencia visual con la parte delantera y refuerza el anclaje tecnológico del N°8.

El interior transmite una sensación de confort y serenidad gracias al cuidado puesto en la elección de los materiales, las texturas, la luminosidad y la acústica. El habitáculo está diseñado con materiales de alta calidad, como el cuero Nappa o el Alcántara, que contiene un 68% de materiales reciclados.