Para una movilidad eléctrica asequible

Volkswagen presenta un SUV compacto eléctrico: el ID. Cross Concept, que está diseñado tanto para la ciudad como para viajes largos. Debuta después del ID.2 all2, el ID. GTI Concept2 (basado en el ID.2 all) y el ID. EVERY11 como el cuarto concept car de turismo pequeño eléctrico. Las versiones de serie de estos nuevos modelos Volkswagen saldrán al mercado en 2026. En la primera mitad de 2026 tendrá lugar el estreno mundial del nuevo ID. Polo1, la versión de serie del ID.2 all. Poco después se presentará el ID. Polo GTI1. Ambos modelos se podrán ver, ligeramente camuflados, en la IAA MOBILITY. Dos legendarias denominaciones de VW: Polo y GTI, se trasladan así al mundo de la movilidad eléctrica. En el verano de 2026 se celebrará el estreno mundial del ID. Cross definitivo. La versión de serie del ID. EVERY1, que todavía se muestra en Múnich como prototipo, será un evento destacado del año 2027.

Los nuevos modelos ID. forman parte de una ofensiva de productos intermarcas del Brand Group Core (CUPRA, SEAT, &Scaronkoda, Volkswagen, Volkswagen Vehículos Industriales), en el marco de la cual las marcas del Grupo lanzarán al mercado nuevos modelos en el segmento básico de la movilidad eléctrica. El Brand Group Core aprovecha las sinergias y los efectos de escala para poder ofrecer vehículos eléctricos especialmente atractivos desde el punto de vista técnico y económico en Europa.

El ID. CROSS Concept pintado en el tono verde 'Urban Jungle' sigue un nuevo lenguaje de diseño claro e simpático. Andreas Mindt, diseñador jefe de Volkswagen, explica: «Llamamos a nuestro nuevo lenguaje de diseño 'Pure Positive'. Se basa en nuestros tres pilares de diseño que hemos llamado 'estabilidad', 'simpatía' y 'salsa secreta', y en el futuro caracterizará a cada nuevo Volkswagen. Apostamos por una claridad pura y potente, una estabilidad visual y un carisma positivo y simpático de los vehículos. Las líneas y las potentes superficies del ID. CROSS Concept también son puras y claras. Forman un SUV que no sigue ninguna tendencia, sino que marca tendencias y transmite la identidad de la marca hacia el futuro». El carisma positivo del ID. Cross Concept se reconoce inmediatamente en áreas tales como las partes delantera y trasera. Con su gráfico y su firma luminosa en 3D transmiten la impresión de que el vehículo 'sonríe'.

El interior se ha concebido como un oasis de bienestar. Convence por la sobresaliente calidad y tacto de los materiales, incluidas las superficies revestidas de tela. Los modos preconfigurados de luz, sonido y climatización convierten el habitáculo en un salón con un cálido tono beige que ofrece el máximo confort.