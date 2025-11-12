Suzuki presenta su nueva sport-touring de media cilindrada, la SV-7GX

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:00 Comenta Compartir

Suzuki lanza para 2026, tal y como acaba de anunciar en el pasado salón de Milán EICMA 2025, una moto totalmente nueva que ingresará en el segmento de las sport-touring de media cilindrada. La SV-7GX, desarrollada a partir de la SV650, aporta versatilidad y manejabilidad para desplazamientos urbanos, pero también confort de conducción y tecnología vanguardista para afrontar viajes turísticos en carretera.

Con un diseño crossover deportivo inspirado en la GSX-S1000GX, la nueva SV-7GX presenta un semicarenado con faro LED de doble función, un parabrisas ajustable en tres posiciones y cubremanos integrados.

Está impulsada por el motor bicilíndrico en V a 90 grados de 645 cc, que entrega 73 CV a 8.500 rpm y un par máximo de 64 Nm a 6.800 rpm, cumpliendo con la normativa Euro 5+. Incorpora acelerador electrónico (Ride-by-Wire), tres modos de conducción seleccionables mediante el Suzuki Drive Mode Selector (SDMS), un control de tracción de tres niveles (STCS) y un Quick Shifter bidireccional que permite subir y bajar marchas sin usar el embrague.

En la parte ciclo, el chasis tubular de acero, característico de la familia SV, se combina con una suspensión delantera telescópica de 41 mm y un monoamortiguador trasero con siete niveles de ajuste de precarga. El sistema de frenos usa un doble disco delantero de 290 mm y pinzas de cuatro pistones, junto al ABS de serie.

La ergonomía promete mucha comodidad, con el manillar de aluminio, más ancho (740 mm) y cercano al piloto, junto con un asiento rediseñado y una altura contenida de 795 mm. El peso de la nueva Suzuki es de 211 kg, su depósito de combustible de 17,4 litros y su consumo medio de 4,2 litros/100 km.

En materia de equipamiento, la SV-7GX incorpora iluminación LED completa, una pantalla TFT a color de 4,2 pulgadas con distintos modos de visualización y conectividad con la app Suzuki Ride Connect+ para smartphones iOS y Android. Esta aplicación permite acceder a navegación paso a paso, alertas meteorológicas y de tráfico, avisos de velocidad y notificaciones de llamadas o calendario. Un puerto USB-C de 5V/3A completa el conjunto.

Suzuki ofrecerá la nueva SV-7GX en tres combinaciones de color: Pearl Brilliant White / Metallic Triton Blue; Pearl Matte Greige; y Glass Sparkle Black.