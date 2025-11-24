La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nuevo Letbe Velocity 125 ABS letbe press

Nuevo Letbe Velocity 125 ABS: un estiloso escúter de rueda alta, accesible y bien equipado

V. D.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:00

Comenta

Wellta Motors, distribuidor exclusivo de LETBE, presenta el nuevo Letbe Velocity 125 ABS, un un escúter pensado para combinar agilidad urbana y confort en trayectos interurbanos. Monta un monocilíndrico de 125cc, 4 válvulas y refrigeración líquida (una configuración poco habitual en su segmento) con 13 CV de potencia, capaz de alcanzar hasta 115 km/h.

Incorpora una ECU firmada por Bosch y sistemas orientados a la eficiencia y al confort diario como arranque eléctrico silencioso, sistema de inyección electrónica Bosch, control de tracción (TCS) desconectable, sensor de caída con apagado automático del motor, y Start&Stop para reducir consumos.

Además, incorpora un completo equipamiento compuesto por iluminación full LED, sistema keyless con alarma antirrobo integrada, un hueco bajo el asiento para guardar un casco integral, ganchos portaobjetos y puerto USB. El baúl trasero de 39 litros, con interior forrado, está incluido en el precio (2.790 €) y la marca ofrece 5 años de garantía y un año de seguro gratuito.

El Letbe Velocity 125 ABS es un vehículo accesible, gracias a sus contenidas medidas y un peso en orden de marcha de tan sólo 137 kg. Ofrece un depósito de combustible de 9 litros y su consumo medio es de 2,3 l/100 km. Equipa neumáticos de 16 pulgadas en la parte delantera, y de 14 pulgadas en la trasera. Cuenta con una altura de asiento de 800 mm, frenos de disco delantero y trasero, y ABS Bosch de doble canal. La carrocería está disponible en tres colores: negro zafiro, blanco zenith y gris antracita.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente provoca varios kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Cartagena
  2. 2 Vuelven las lluvias esta semana a la Región de Murcia y bajan las temperaturas, con mínimas de 0 grados
  3. 3 La construcción del tercer carril de la A-7 suma ya veinte años de retraso
  4. 4

    Un fondo de inversión escoge Murcia para crear una plataforma que traerá grandes producciones internacionales
  5. 5

    Una murciana en la cúspide de la industria capilar de la lista Forbes
  6. 6 Un policía nacional en prácticas y fuera de servicio detiene al autor de un robo con violencia en Murcia
  7. 7

    La evaluación de riesgos a las empleadas del hogar arranca con dudas y «desconcierto»
  8. 8

    La vuelta al campo de una pareja de Caravaca de la Cruz
  9. 9 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 23 de noviembre de 2025
  10. 10

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Nuevo Letbe Velocity 125 ABS: un estiloso escúter de rueda alta, accesible y bien equipado

Nuevo Letbe Velocity 125 ABS: un estiloso escúter de rueda alta, accesible y bien equipado