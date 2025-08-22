La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Nuevas KTM 690 Enduro R y 690 SMC R 2026 ktm press

Nuevas KTM 690 Enduro R y 690 SMC R 2026, con el monocilindro más potente del mercado

V. D.

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:00

KTM vuelve a dar guerra en el mercado tras su complicada situación financiera y vuelve a anunciar una numerosa y renovada gama de modelos, como los recientemente presentados: las nuevas 690 Enduro R y 690 SMC R, ambas con el legendario motor LC4 de un cilindro.

La firma austríaca confirma en ambas versiones una actualización importante que afecta a su estilo, mejora su tecnología y renueva su propulsor, que se convierte en el monocilíndrico más potente del mercado, con 79 CV y 73 Nm de par.

La todoterreno, KTM 690 Enduro R 2026

Su versatilidad se refuerza con actualizaciones integrales que aumentan su capacidad offroad y el refinamiento en carretera. Se propulsa con la última versión del motor monocilíndrico LC4 que cumple con la normativa Euro 5+, ahora con un cárter, embrague y tapa del estator revisados y un sistema de lubricación rediseñado para una mayor fiabilidad y un mejor rendimiento.

KTM 690 Enduro R 2026 ktm press

Además, incorpora una nueva instrumentación TFT a todo color de 4,2 pulgadas, interruptores combinados rediseñados, un puerto de carga USB-C y un faro LED.

En cuanto a la electrónica, incluye el ABS en curvas, el MTC en curvas y el nuevo sistema Dynamic Slip Adjust (ajuste dinámico de deslizamiento y disponible en el modo de conducción RALLY opcional).

La carrocería luce unas líneas más afiladas, y los componentes de la suspensión actualizados añaden comodidad y tacto tanto dentro como fuera del asfalto.

La Supermoto, KTM 690 SMC R 2026

Se perfecciona más para seguir siendo la referencia en el segmento Supermoto. La carrocería presenta un diseño más agresivo. Y al igual que en la Enduro R, el motor LC4 actualizado ofrece un mayor rendimiento y eficiencia, mientras que las suspensiones refinadas mejoran la respuesta en carretera y la agilidad.

KTM 690 SMC R 2026 ktm press

Las mejoras tecnológicas incluyen una instrumentación TFT a todo color de 4,2«, interruptores combinados actualizados y ayudas a la conducción sensibles al ángulo de inclinación, como el ABS en curvas y el MTC en curvas. Los modos de conducción seleccionables y los modos ABS personalizables garantizan que la moto se pueda adaptar a todos los estilos y entornos de conducción. La conectividad con el smartphone está disponible a través de KTM Connect.

