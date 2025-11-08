QJ Motor destapa sus nuevas Rhino 900 ADV, EQVVS 600 Café Racer y su gama SRK para el A2

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:00 Comenta Compartir

QJ Motor ha comparecido en el Salón Internacional de la Moto de Milán 2025 con cinco nuevos modelos que ampliarán su catálogo desde dos enfoques completamente diferentes.

En primer lugar, como gran novedad de la firma china, la Rhino 900 ADV, una Adventure con motor tricilíndrico en línea de 900 cc, 12 válvulas, DOHC y refrigeración líquida, entrega 119,7 CV a 10.000 rpm y 93 Nm a 8.000 rpm.

Usa chasis de acero tubular reforzado, combinado con una subestructura X-EXO, ideada para aportar resistencia en terrenos extremos y soportar carga de equipaje para largos viajes. Llega en dos configuraciones: Touring Expedition, con maletas integradas; y Sport Adventure, con un tren trasero compacto y geometrías más afiladas. Ofrecen alturas de asiento de 815 mm y 830 mm, 185 mm de distancia libre al suelo y llantas de 19« delante y 17» detrás.

Ampliar QJ Motor EQVVS 600 Café Racer qj motor press

La segunda novedad es la EQVVS 600 Café Racer, movida por un motor V4 de 561 cc, 16 válvulas, DOHC y refrigeración líquida, que entrega 69 CV a 10.500 rpm y 53 Nm a 8.000 rpm. Ofrece una larga distancia entre ejes de 1.465 mm y un bajo centro de gravedad. Los neumáticos son de 17« (120/70 delante y 180/55 detrás).

La SRK450RS es una supersport impulsada por un motor bicilíndrico en paralelo de 450 cc, 8 válvulas, DOHC y refrigeración líquida, con 47,6 CV a 9.500 rpm y 41 Nm a 8.000 rpm.

La SRK300SA es una sport-naked impulsada por un motor monocilíndrico DOHC de 299,1 cc refrigerado por líquido que produce 32 CV a 9.000 rpm y 27,5 Nm a 6.500 rpm. Combina inyección EFI y caja de 6 marchas.

Con 144 kg en orden de marcha, 1.360 mm de distancia entre ejes y 785 mm de altura de asiento, es una moto accesible.

La SRK300R1 es una sport de acceso que destaca por su carenado frontal Downforce Aero Design que dirige el flujo por canales laterales e inferiores. Los 785 mm de altura de asiento y las estriberas atrasadas crean una posición de conducción racing. Su motor, un monocilíndrico DOHC de 299,1 cc de refrigeración liquida, entrega 32,6 CV a 9.000 rpm y 27,5 Nm a 6.500 rpm, monta una a inyección EFI. El chasis es tubular de acero, con 135 mm de altura libre y 144 kg en orden de marcha. Sus neumáticos tienen unas medidas de 110/70 R17 delante y 140/60 R17 detrás.