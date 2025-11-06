El coche que destrona a Tesla como el coche eléctrico más vendido

Canal Motor Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:01 Comenta Compartir

BYD ha colocado a su modelo urbano Dolphin Surf (segmento B) como el turismo eléctrico de batería (BEV) más vendido en el mes de octubre en España, con 846 unidades entregadas (un 9,3% de la cuota del mercado eléctrico).

Es la primera vez que este modelo de la marca asiática consigue este hito desde su llegada al mercado en junio de este año, según los datos facilitados este miércoles por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

El mes de octubre también ha dejado al Kia EV3 (segmento C) como el segundo modelo más vendido del mes en el mercado eléctrico con 582 registros de la coreana en este mes, logrando un crecimiento multiplicado por cinco (+429%) sobre sus datos de hace un año.

Esto le permite volver a entrar en el podio de modelo más vendido de un mes en el mercado nacional tras el pasado mes de agosto.

El tercer lugar lo ha conquistado Renault con su R5 eléctrico, que por su funcionalidad dentro del segmento B ha logrado 434 entregas en el mes de octubre, un resultado tres veces mayor (+270%) que hace un año, cuando comenzó a comercializarse este modelo.

BYD, KIA y Renault, en el podio de los coches eléctricos en España

Los diez modelos más vendidos se completan con el Jeep Avenger (376 entregas), el BYD Atto 2 (351 unidades), el Mini Mini (341 operaciones), el Tesla Model Y (338 registros), Skoda Elroq (267 comercializaciones), Hyundai Inster (231 ventas) y el BYD Atto 3 (230 apuntes).

Tesla cae un 30%

La compañía americana Tesla ha sufrido una caída del 30% en sus ventas en el pasado mes de octubre con 393 ventas, tras haber logrado en septiembre uno de los mejores meses que se le recuerdan en España.

Con estos datos de 2025, la compañía norteamericana consiguió vender solo 55 ejemplares del Model 3 (casi la mitad que hace un año, -82,5%), que fue el vehículo eléctrico más vendido en agosto y septiembre; y 338 unidades de su Model Y, que logró un crecimiento del 42%, manteniéndose en el séptimo puesto de los modelos más populares del décimo mes del año.

Así, Tesla con estos resultados recorta su crecimiento en el acumulado del año y lo deja en un 7,5% con un total de 12.688 ventas anotadas hasta el momento.

Con estos datos, Tesla sigue por detrás en España respecto a su principal competidor en venta de vehículos eléctricos a nivel mundial, BYD) que vendió 2.806 vehículos en el mes con sus gamas eléctricas e híbridas enchufables (casi tres veces más que hace un año, +251%). Por ello, la asiática alarga más su distancia con Tesla en el acumulado del año un total de 19.423 modelos, casi seis veces más que en 2024 (+498%).

No obstante, en el sumatorio de los diez meses de 2025, el rey de ventas sigue siendo el Tesla Model 3, con 7.722 entregas totales (+2,9% en términos interanuales) y una cuota de mercado del 9,5%), por delante de su 'hermano' Model Y con 4.924 (+18,1% en términos interanuales) y el KIA EV3 que ha presentado 4.924 ventas (con un crecimiento sobresaliente del 4.257% sobre hace un año).

En la clasificación anual, cierran el 'top 5' el R5 de Renault con 3.703 y un crecimiento exponencial del 2.750% y el ganador del mes el BYD Dolphin Surf (2.796). Después el Mini Mini (2.718), el Toyota BZ4X (2.585), el BYD Atto 3 (2.032), el Citroën C3 (1.974) y el Hyundai Inster (1.924), completan la lista de modelos más populares en España.