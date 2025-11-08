El modelo de serie más potente de la historia del GTI

EFQ Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:43 Comenta Compartir

GTI – estas tres letras han caracterizado a Volkswagen durante casi 50 años y despiertan entusiasmo e incluso un estatus de culto en todo el mundo. Desde el primer Golf GTI en 1976 – se han fabricado más de 2,5 millones de modelos GTI en todo el mundo, y esta historia de éxito continúa ahora con el modelo aniversario como un punto culminante adicional. Esto se debe a que el nuevo Golf GTI 50 Aniversario es el modelo GTI de serie más rápido y potente hasta la fecha. Con una potencia de 239 kW (325 CV), el Golf GTI 50 Aniversario ofrece ahora 18 kW (25 CV) más que el Golf GTI Clubsport3, que hasta ahora era el GTI de serie más potente de la gama actual. Un eje delantero MacPherson y un eje trasero de cuatro brazos conforman la configuración básica del chasis. En general, el modelo aniversario es 15 mm más bajo que un Golf clásico, y el modelo estándar ya cuenta con control de suspensión adaptativo DCC en llantas de aleación 'Queenstown Red' de 19 pulgadas.

Los más fanáticos del espíritu deportivo pueden mejorar el equipamiento de serie de este modelo conmemorativo con el paquete opcional Performance «GTI 50 Aniversario». Este incluye neumáticos semislicks Potenza Race de 235 mm del fabricante Bridgestone sobre llantas forjadas «Warmenau Black» de 19 pulgadas, un sistema de escape deportivo fabricado en titanio de alta ligereza, por el prestigioso fabricante Akrapovic y un nuevo chasis Performance rebajado otros cinco milímetros para una dinámica de conducción aún mayor. La caída del eje delantero se ha aumentado a -2 grados en este chasis de ajuste deportivo. El paquete aligera el modelo aniversario en unos 30 kg. El piloto profesional Benjamin Leuchter confirmó el potencial del modelo aniversario con este paquete opcional en los 20,832 km del circuito Nürburgring Nordschleife en abril de 2025: con un tiempo de 07:46:13 minutos, el piloto de pruebas y desarrollo de Volkswagen completó la vuelta más rápida jamás realizada con un Golf GTI 50 Aniversario de serie en el circuito conocido como el «Infierno Verde».