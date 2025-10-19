Libertad eléctrica

EFQ Domingo, 19 de octubre 2025, 18:00 Comenta Compartir

La familia Opel Grandland vuelve a crecer: Tras la introducción de la versión con tracción total, Opel lanza ahora el nuevo Opel Grandland Electric Long Range. Con su batería de 97 kWh, este nuevo modelo ofrece una autonomía de hasta 694 kilómetros (WLTP) entre paradas de carga, lo que lo convierte en el líder en autonomía entre las variantes eléctricas del Grandland. Incluso en el acabado de acceso, «Edition», incluye asientos ergonómicos Intelli-Seats y un chasis con tecnología de Amortiguación Selectiva de Frecuencia de serie. El nuevo Grandland Electric Long Range promete una conducción segura y cómoda, y sobre todo, un gran placer de conducción sin emisiones locales. La última incorporación a la gama Grandland ya está disponible en el mercado español.

Desde su lanzamiento, el Opel Grandland Electric ha estado disponible con una batería de 73 kWh y una autonomía de hasta 521 kilómetros (WLTP1). Hace apenas unas semanas, el Grandland Electric AWD, con una potencia de sistema de 239 kW (325 CV) y 509 Nm de par, se estrenó en el IAA Mobility de Múnich como el primer vehículo totalmente eléctrico con tracción total de Opel. Y con el Grandland Electric Long Range, que ya está disponible, Opel amplía una vez más la gama del SUV tope de gama eléctrico de batería.

Para quienes desean disfrutar de una libertad de electromovilidad aún mayor, el nuevo Grandland Electric Long Range es la opción ideal. Su autonomía de 694 kilómetros (WLTP1) supera con creces las necesidades habituales del día a día. Esto es posible gracias a la plataforma STLA Medium, sobre la que se basa el Grandland Electric. Está diseñado para alojar baterías de hasta 97 kWh, como en la versión Long Range, sin sacrificar el espacio del habitáculo ni el de carga. De esta forma, los conductores del Grandland Electric y sus familias pueden recorrer distancias aún mayores hasta que la batería necesite recargarse al 80 % de su capacidad en aproximadamente 27 minutos en una estación de carga rápida pública.

Además, se garantiza un placer de conducción potente y sin emisiones locales. El motor eléctrico del Grandland Electric Long Range ofrece 170 kW (231 CV) de potencia y 345 Nm de par directo. Esto permite al coche eléctrico acelerar de 0 a 100 km/h en 8,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de hasta 170 km/h.