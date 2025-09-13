EFQ Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:25 Comenta Compartir

El nuevo GLC eléctrico marca un punto de inflexión en el segmento de tamaño medio. Lidera el camino con un lenguaje de diseño elevado e inteligencia impulsada por el MB.OS impulsado por IA. Este nuevo GLC ha sido diseñado desde el principio como un vehículo eléctrico y se presenta como el primer modelo de una familia de vehículos completamente nueva, sobresaliendo en rendimiento, alcance, eficiencia y velocidad de carga. Al mismo tiempo, establece nuevos estándares en su clase en cuanto a diseño, valor percibido, versatilidad y espacio: el nuevo GLC ofrece aún más espacio para las piernas y la cabeza que sus hermanos de propulsión convencional, así como una impresionante capacidad de remolque de 2,4 toneladas.

Motores de última generación

Mercedes-Benz ofrecerá una amplia gama de sistemas de propulsión para cada necesidad del cliente. Con una autonomía impresionante, un rendimiento potente y el confort que se espera de un Mercedes-Benz, el nuevo GLC define el futuro de la conducción eléctrica. Las primeras versiones en salir al mercado serán el GLC 400 4MATIC con 360 kW y hasta 713 kilómetros de autonomía. Le seguirán otros cuatro modelos con distintas configuraciones.

Una nueva era de diseño

El nuevo GLC encarna las proporciones clásicas de un SUV mediano de Mercedes-Benz de una manera moderna y cautivadora. Es el primer Mercedes-Benz con la parrilla cromada rediseñada que define la marca. Como una obra maestra iluminada de alta tecnología, esta icónica parrilla redefine el nuevo estilo de la marca, exhibiendo prestigio y confianza en sí misma. La silueta dinámica, con sus líneas esculturales de los hombros y sus pronunciados pasos de rueda, enfatiza su poderosa presencia.

En el interior, Mercedes-Benz lleva la filosofía de diseño de Sensual Purity a un nuevo nivel. El nuevo MBUX HYPERSCREEN que flota majestuosamente crea una experiencia espacial impresionante e inmersiva con elegancia digital. La iluminación ambiental activa mejora la impresión futurista. El espacio generosamente ampliado, especialmente en la parte trasera, y el techo panorámico estándar hacen que el interior parezca abierto y elegante.

Como opción, el techo panorámico SKY CONTROL está disponible con vidrio conmutable e iluminación ambiental que ilumina 162 estrellas en el cielo nocturno. Los materiales de alta calidad garantizan una tacto y elegancia de primera clase, incluidas opciones en material vegano. Aquí, Mercedes-Benz establece un nuevo estándar en el uso de materiales veganos con el paquete vegano opcional. Este suntuoso conjunto de materiales interiores suaves al tacto está certificado por The Vegan Society.

Esto convierte a Mercedes-Benz en el primer fabricante de automóviles del mundo en ofrecer un interior vegano certificado de forma independiente.

Sistema operativo MB.OS

El supercerebro impulsado por IA que impulsa el nuevo GLC eléctrico. Al igual que el cerebro humano orquesta pensamientos, sentidos y acciones, el sistema operativo de Mercedes-Benz (MB. OS) integra y controla todos los aspectos del vehículo, desde el infoentretenimiento y la conducción automatizada hasta la comodidad de la carrocería y la carga. En el corazón de este sistema se encuentra la inteligencia artificial avanzada, que permite que el vehículo aprenda las preferencias del conductor, se adapte a las condiciones cambiantes y tome decisiones en tiempo real para una experiencia más segura e intuitiva. Este supercerebro impulsado por IA interactúa de forma natural con los ocupantes, lo que garantiza un viaje fluido e inteligente. El sistema operativo no sólo maneja una complejidad similar a la del cerebro humano, también aprovecha chips extremadamente poderosos capaces de realizar 254 billones de operaciones por segundo.

Estos ordenadores de alto rendimiento conectados a la Mercedes-Benz Intelligent Cloud permiten actualizar de forma inalámbrica6 todo el software del vehículo, manteniendo el GLC actualizado y atractivo durante muchos años. La arquitectura del chip a la nube está profundamente integrada, lo que garantiza la protección de datos y la conectividad del chip a la nube. Esto permite un control preciso de todos los actuadores y sensores, desde el infoentretenimiento hasta el confort y la carga, proporcionando una experiencia de conducción incomparable y una integración inteligente de las funciones del vehículo en la interfaz de usuario. El sistema operativo MB.OS transforma el GLC en un compañero inteligente que piensa, aprende y evoluciona con su controlador.