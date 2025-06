De inspiración para una obra de arte

EFQ Sábado, 21 de junio 2025, 07:53 Comenta Compartir

Ducati continúa su viaje en el mundo del arte con un nuevo capítulo firmado por el artista italiano Andrea Crespi, autor de una interpretación única de la Panigale V4 Tricolore Italia: una obra que fusiona dinamismo, estilo y velocidad en una nueva dimensión expresiva.

Un proyecto nacido de una visión compartida: para Ducati, el amor por la belleza siempre ha sido una parte integrante de su ADN, un valor que toma forma en motocicletas capaces de combinar tecnología y belleza y que se casa naturalmente con el lenguaje universal del arte. En este espacio de encuentro toma forma la colaboración con Crespi, capaz de traducir la esencia de la moto en una obra visual de gran impacto.

Su creación se inspira en la Panigale V4 Tricolore Italia, una motocicleta de colección, de edición limitada y numerada en tan sólo 163 unidades, presentada el pasado mes de marzo en el Ministerio de Empresa y Made in Italy. Un modelo que celebra el Azzurro de las deportivas nacionales, el mismo color con el que Ducati consiguió el primer y segundo puesto en el Gran Premio de Mugello de 2024.

Una colaboración que enriquece aún más el viaje de Ducati hacia el mundo del arte . A lo largo de los años, este viaje ha tomado forma en obras como Fortitudo Mea Levitate, una escultura de mármol de Acquabianca inspirada en la estética de la Panigale. También en la participación en Arte Fiera 2024 y 2025, con el Premio Officina Arte Ducati dedicado a las obras de jóvenes artistas cercanos a los valores de la marca.

La obra de Andrea Crespi pasará a formar parte de la colección privada de Borgo Panigale con el apoyo de la Fondazione Ducati, junto a las obras ganadoras del Premio Officina Arte Ducati seleccionadas durante Arte Fiera: "Ossicodone 2" de Alberto Tadiello y "There is so much we can learn from the sun" de Marinella Senatore. De hecho, a través de la Fondazione Ducati, el fabricante de motocicletas apoya proyectos artísticos que encarnan su constante búsqueda de la belleza, celebrando la creatividad, la cultura del saber hacer y la excelencia italiana.

A partir de julio, la obra de Crespi podrá verse también en el Museo Ducati como parte de una exposición temporal.