Un icono reinventado, el divertido Felicia Fun

Aunque la historia de Škoda está repleta de coches prácticos, también ha fabricado varios modelos pensados exclusivamente para el disfrute. Uno de los más distintivos y verdaderamente originales es la pick-up Felicia Fun, que siguió los pasos de conceptos anteriores como el Favorit 781 Tremp y el Favorit Fun. Sin embargo, a diferencia de sus predecesores, llevó la idea del «Škoda de playa» hasta la producción en serie.

El resultado fue un automóvil de culto – uno de los coches de serie más poco convencionales que Škoda ha fabricado jamás. Ahora, el diseñador francés Julien Petitseigneur ha imaginado cómo sería el Felicia Fun hoy en día a través de la lente de Modern Solid.

La peculiar pick-up Felicia Fun fue fabricada por Škoda Auto en su planta de Kvasiny entre 1997 y 2000. Basada en la pick-up Felicia estándar, presentaba varios elementos únicos. El más notable era la partición trasera deslizante situada detrás de los asientos delanteros que, al desplazarse hacia la plataforma de carga, creaba espacio para dos asientos adicionales al aire libre que podían cubrirse con un techo de lona. El modelo también lucía un distintivo alerón en el portón trasero. Aunque estaba disponible en tres combinaciones de colores, todas las carrocerías estaban pintadas de amarillo – los clientes solo podían elegir entre amarillo, verde o naranja para los parachoques, los embellecedores de los guardabarros, los umbrales laterales, el alerón y otros detalles. Con solo 4.216 unidades fabricadas, sigue siendo uno de los modelos modernos más raros de Škoda.

El Modern Solid Felicia Fun de Julien presenta una parte delantera claramente inspirada en los actuales vehículos eléctricos de la marca y, en particular, en el concepto Vision 7S. La parrilla Tech-Deck Face se combina con unos delgados faros LED en forma de T, un motivo que se repite en la parte trasera, donde Julien ha añadido un toque divertido: luces traseras rosas con una barra de luces LED de estilo años 90 que las une. El color rosa también aparece en el logotipo, el tintado de las ventanas, los detalles de las llantas y los detalles del parachoques.

Sin embargo, las proporciones son totalmente modernas – postura ancha, ruedas grandes con cubiertas aerodinámicas y parachoques, pasos de rueda y molduras en negro contrastante. El alerón y los pilares delanteros combinan con este acabado en negro, proporcionando un llamativo contraste con la carrocería amarilla característica, que era una parte esencial de la identidad del original.