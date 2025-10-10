La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El nuevo Santa Fe. HYUNDAI

Hyundai Santa Fe, nombrado SUV Grande del Año en los News UK Motor Awards 2025

Los jueces destacan el diseño excepcional y la excelente capacidad de conducción del modelo

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:09

El Hyundai Santa Fe ha añadido añade un nuevo reconocimiento a su creciente palmarés tras ser coronado SUV Grande del Año por los expertos de 'The Sun', 'The Times' y 'The Sunday Times' en los premios 2025 News UK Motor Awards. Los prestigiosos premios anuales, que celebran su octava edición, son otorgados por un jurado de respetados periodistas del sector del automóvil que representan a las tres cabeceras y reconocen a los coches líderes de su clase en una serie de sectores clave del mercado.

El Santa Fe triunfó frente a rivales de alto nivel en la categoría de SUV Grandes, y los jueces quedaron impresionados por su diseño vanguardista, su practicidad y su agradable experiencia de conducción.

Lanzado en 2024, el Santa Fe sigue cosechando elogios gracias a la combinación de gran calidad y practicidad, además de un impresionante tren de transmisión que incluye el motor Smartstream T-GDi de 1,6 litros con tracción a dos ruedas y tracción a las cuatro ruedas híbrida, así como tracción a las cuatro ruedas híbrida enchufable con autonomía totalmente eléctrica de 55 kilómetros.

El conjunto se ve realzado por su llamativo diseño, con una silueta cuadrada distintiva y un interior espacioso, adecuado para una amplia gama de actividades al aire libre y urbanas. Los asientos de la segunda y tercera fila, totalmente abatibles, proporcionan un espacio interior líder en su clase, mientras que la variedad de características prácticas y de alta tecnología se suma a su atractivo, que combina la ciudad con la naturaleza.

