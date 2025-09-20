Hyundai Motor presenta el Concept THREE eléctrico Avances. El primer concepto de vehículo eléctrico compacto de la marca dentro de la gama IONIQ

En el centro de la participación de Hyundai Motor en la IAA Mobility 2025 está el debut mundial del Concept THREE, un innovador concepto de VE compacto que representa el siguiente paso en el viaje de electrificación de la compañía.

Como primer concepto de vehículo eléctrico compacto de la gama IONIQ, el Concept THREE señala la futura expansión de Hyundai Motor en una nueva categoría de vehículos, complementando sus actuales modelos de vehículos eléctricos medianos y grandes.

En un momento en el que Europa está experimentando un aumento de la demanda de vehículos eléctricos compactos, impulsada por la urbanización, las normativas de sostenibilidad y la creciente necesidad de soluciones eficientes en términos de espacio, el Concept THREE demuestra la visión de Hyundai Motor para satisfacer esta demanda aprovechando sus avanzadas capacidades de electrificación.

Complementando su posicionamiento estratégico, el impactante diseño del Concept THREE -una evolución del audaz lenguaje de diseño de Hyundai Motor, Art of Steel- también subraya el compromiso de la marca de ofrecer una experiencia significativa y emocionalmente resonante en un paquete accesible y práctico.

Hyundai Motor anticipa que la presentación del Concept THREE marcará la pauta de su próximo capítulo de innovación en el diseño y reforzará su posición competitiva en el camino hacia la electrificación.

Hyundai Motor considera Europa como un centro de innovación en la era del vehículo eléctrico, impulsada por sus diversas culturas, sus avanzadas políticas medioambientales y sus necesidades de movilidad urbana. La demanda de vehículos compactos y sostenibles de la región sitúa a Europa en el centro de los objetivos globales de electrificación de la empresa.