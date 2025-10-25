Los fallos en alumbrado y señalización, principal causa de rechazo de la ITV

Sábado, 25 de octubre 2025, 14:41 Comenta Compartir

EOLO. En el último año, el 33% de las muertes en carretera se registraron en periodos de baja visibilidad, en el horario comprendido entre las 20 horas y las 7 de la mañana. Se trata de una cifra que muestra la relación que existe entre las condiciones de visibilidad y la seguridad vial, evidenciando la importancia del correcto funcionamiento del sistema de alumbrado y señalización en los vehículos.

Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) señala que durante 2024 los defectos en el sistema de alumbrado y señalización fueron la principal causa de rechazo de la ITV, aglutinando el 22,6% del total de los fallos graves detectados por las estaciones de nuestro país.

Estas cifras ponen en valor la necesidad de garantizar que los vehículos que circulan por nuestras carreteras lo hagan con el alumbrado y la señalización en correcto estado. Se trata de uno de los sistemas de seguridad activa del vehículo, ya que ayuda a evitar los siniestros viales, permitiendo mejorar las condiciones de visibilidad cuando la luz es escasa o durante la noche.

Es una parte del automóvil que permite a los conductores ver y ser vistos por los demás usuarios de las vías públicas. Además, sirve también para establecer una comunicación con los demás vehículos, para conocer e informar sobre las maniobras que se van a realizar.

Un sistema que cobra especial relevancia en esta época en la que aumentan las horas de conducción nocturna. Recordemos que esta madrugada se producirá el cambio al horario de invierno, con lo cual anochecerá más temprano. Además, la mayor cantidad de horas de baja visibilidad coincide con la llegada de fenómenos climatológicos como neblina, lluvia, granizo o nieve, que también pueden suponer un riesgo para la seguridad vial.

Desde la Asociación recomiendan pasar la ITV hasta un mes antes de su fecha de caducidad ya que permite planificar la cita con antelación y no modifica el periodo máximo de validez de la próxima inspección. Tener la ITV al día es clave para mejorar la seguridad vial y la protección del medio ambiente.