Una experiencia de conducción esencial y eficiente Spring sigue siendo el vehículo eléctrico más accesible del mercado, con un bajo coste de uso y un consumo de 12,4 kW/100 km

Dacia cumple todas sus promesas con Spring, su primer modelo 100% eléctrico. Recibe una plataforma actualizada, dos nuevos motores (70 CV y 100 CV) sustituyen a los motores electric 45 y electric 65, y ofrece mayor placer de conducción y versatilidad.

En total, desde su lanzamiento, se han vendido más de 179.000 unidades de Spring en Europa (hasta junio de 2025). En 2025, Spring registró un sólido resultado con más de 17.000 vehículos comercializados, lo que le permitió posicionarse en segunda posición en el mercado europeo de vehículos eléctricos en el canal a clientes particulares (segmentos A, B y B-SUV). Este éxito se basa en una oferta que sigue siendo la más accesible del mercado eléctrico y que satisface a la perfección las necesidades reales de los clientes.

Como vehículo compacto por excelencia, Spring ya se benefició en 2024 de varias novedades destinadas a optimizar sus capacidades en carretera: puesta a punto de la dirección asistida eléctrica para una mayor precisión y una mejor respuesta, nuevas llantas de 15'' (contribuyen a mejorar el comportamiento de Spring en carretera) y un nuevo volante para un mejor agarre.

Hoy, Spring va más allá con modificaciones estructurales que ayudan a ofrecer una mejor experiencia de conducción en carretera. La parte central de la plataforma de Spring se ha reforzado y alberga una nueva batería (véase más abajo). Estas modificaciones han aumentado la rigidez de la estructura y optimizado el reparto de masas entre el eje delantero y el eje trasero para mejorar el equilibrio general del vehículo.

El nuevo modelo incorpora por primera vez una barra estabilizadora, de serie en todas las versiones. Esta mejora la estabilidad del vehículo en curvas, aún reforzada por la adopción de nuevos ajustes para los amortiguadores y los muelles de la suspensión. Además, Spring se beneficia de mejoras aerodinámicas: Un conjunto de cubiertas carenadas debajo de la carrocería en la parte delantera, los laterales y la parte trasera, diseñado para reducir la turbulencia aerodinámica debajo del vehículo. Y un nuevo alerón permite limitar las turbulencias alrededor de la parte superior del portón. Esto beneficia muy concretamente a la autonomía.

Motores

Dos nuevos motores de 70 CV/52 kW y 100 CV/75 kW sustituyen a los anteriores de 45 CV/33 kW y 65 CV/48 kW. Estos ofrecen mayor potencia y par entre 80 y 120 km/h (hasta un 20% más). Por lo tanto, Spring puede circular con total tranquilidad fuera de las ciudades y adaptarse con naturalidad al tráfico por carretera y autopista para una mayor comodidad en la conducción.

Estos nuevos motores están asociados a una nueva batería de 24,3 kWh que utiliza, por primera vez en Renault Group, la tecnología litio-ferrofosfato (LFP), y que ofrece una seguridad térmica, una longevidad y un coste optimizados.

Fiel a la filosofía Dacia, Spring sigue siendo, a pesar de las múltiples optimizaciones realizadas, el vehículo 100% eléctrico de 4 plazas más ligero del mercado, con un peso aproximado de una tonelada. Esta ventaja contribuye a ofrecer una autonomía adaptada al uso de los clientes.

De hecho, estos recorren una media de 34 kilómetros al día en 4 trayectos a una velocidad media de 34 km/h. Así pues, su autonomía de 225 km (ciclo mixto WLTP en versiones con ruedas de 15'') permite utilizar el vehículo toda la semana con una sola carga.

Nuevo cargador

Un nuevo cargador integrado de corriente continua de 40 kW (frente a los 30 kW anteriores) está disponible como opción en los niveles de acabado Expression y Extreme. Permite recargar la batería del 20% al 80% en tan solo 29 minutos. De serie, Spring equipa un cargador de corriente alterna de 7 kW que, combinado con la nueva batería, permite una recarga del 20% al 100% más rápida: 3 horas y 20 minutos en lugar de 4 horas en una Wallbox de 7 kW y 10 horas y 11 minutos en una toma de corriente doméstica.

Interior

El habitáculo de Spring también ofrece numerosos espacios de almacenamiento (guantera, consola central y compartimentos en las puertas) para un volumen total adicional de más de 32 litros, lo que también marca un hito.

El sistema Media Display, que dispone de una pantalla táctil central de 10,1'' y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay™ y Android Auto, viene de serie en el acabado Extreme y está disponible como opción en Expression. Spring Extreme puede equiparse opcionalmente con el sistema Media Nav Live, que añade navegación conectada durante 8 años, con información del estado del tráfico en tiempo real y mapas europeos siempre actualizados.

Spring puede integrar los accesorios YouClip. Este sistema sencillo e ingenioso, inventado por los ingenieros de Dacia, permite fijar diversos accesorios específicos en puntos clave del habitáculo de forma práctica y robusta. Spring viene equipado de serie con tres puntos de fijación YouClip (uno en el salpicadero y dos en la consola central). Estos puntos pueden llevar una bolsa portaobjetos, un soporte para 'smartphone' con o sin cargador de inducción, o un ingenioso dispositivo «3 en 1» que combina un portavasos, un gancho para bolsos y una lámpara portátil. Todos estos accesorios YouClip están disponibles en la Red Dacia.