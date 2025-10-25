La evolución eléctrica de un icono

EFQ Sábado, 25 de octubre 2025, 14:41 Comenta Compartir

El nuevo Toyota C-HR+ Electric refleja el firme compromiso de Toyota con la movilidad sostenible y su hoja de ruta hacia la neutralidad de carbono en Europa en 2040.

El Toyota C-HR+ Electric da un paso más en la electrificación de la gama al incorporar motores eléctricos de alta eficiencia, que no solo presentan un menor consumo eléctrico, sino que también combinan rendimiento y fiabilidad. Con estas cualidades, se consolida como un auténtico todocamino eléctrico en el segmento C-SUV, donde las versiones Hybrid Electric (HEV) y Plug-in Hybrid (PHEV) del Toyota C-HR han cosechado un notable éxito desde su lanzamiento.

Alto nivel

El nuevo modelo refleja el firme compromiso de la marca con la calidad, la seguridad y la innovación tecnológica. Incorpora las más recientes ayudas a la conducción y una garantía de batería de hasta 10 años, reafirmando la confianza de Toyota en su tecnología eléctrica. Desarrollado sobre la plataforma e-TNGA, ofrece una integración óptima del sistema eléctrico y un comportamiento dinámico sobresaliente, con una respuesta ágil y precisa gracias a la rigidez del chasis y al ajuste de la suspensión.

En España, el Toyota C-HR+ Electric estará disponible con una batería de 77 kWh y dos configuraciones mecánicas: tracción delantera o tracción total –AWD, All-Wheel Drive–. La versión de tracción delantera ofrece 224 CV DIN (165 kW) y una autonomía combinada de hasta 609 km, consolidándose como una de las opciones más eficientes de su segmento.

En la versión de tracción total, Toyota C-HR+ Electric expresa su máximo rendimiento gracias a que la plataforma e-TNGA permite la incorporación un motor eléctrico adicional –eAxle– en el eje posterior. Con una potencia combinada de 343 CV DIN (252 kW) y una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos, ofrece una respuesta instantánea, así como una autonomía máxima combinada de hasta 500 km. La conducción también resulta más segura y eficaz, al distribuir el par entre el eje delantero y el trasero de forma dinámica, en función a cada situación y a múltiples parámetros.

Cuenta además, con una batería de ion-litio de gran capacidad, que permite carga rápida en Corriente Continua (CC) del 10 al 80 % en solo 30 minutos, incluso en climas fríos, gracias al preacondicionamiento inteligente de la batería, que puede activarse de tres modos: manualmente, por programación o de forma automática al acercarse a una estación de carga, optimizando así la eficiencia de las recargas. En cuanto a la carga en corriente alterna (CA), la versión Advance incorpora un cargador a bordo de 11 kW, mientras que el acabado Spirit ofrece una carga aún más rápida, con una unidad de 22 kW. Además, incorpora frenada regenerativa ajustable en 4 niveles mediante levas en el volante, lo que mejora el control y la eficiencia durante la conducción.

Eficiencia, elegancia y confort

Presenta una evolución a nivel de diseño aún más marcada hacia la deportividad y la eficiencia aerodinámica. Su frontal sin parrilla, los faros led de diseño estilizado y la silueta tipo coupé crossover refuerzan una imagen moderna, sofisticada y con carácter propio. Con un coeficiente aerodinámico de solo 0,26, entre los mejores en su categoría, ofrece una elevada eficiencia y autonomía en cada trayecto.

Los tiradores integrados en el pilar C y las llantas de hasta 20 pulgadas (en el acabado Spirit) acentúan su estética dinámica, mientras que el spoiler trasero y el trabajo aerodinámico realizado en la zaga optimizan el flujo del aire y realzan su perfil deportivo.

En el interior, el Toyota C-HR+ Electric ofrece un espacio más amplio y confortable, con materiales de alta calidad que varían según el acabado. Los asientos pueden estar tapizados en tela y cuero sintético o ante y cuero sintéticos, todos elaborados a partir de materiales reciclados (PET), reflejando el compromiso de Toyota con la sostenibilidad y el confort.

En el puesto de conducción, destaca un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y una pantalla multimedia de 14 pulgadas, compatible de forma inalámbrica con Android Auto® y Apple CarPlay®. Completa el conjunto un sistema de sonido JBL® Premium de 800 W, con subwoofer de 9 pulgadas y ocho altavoces, de serie en el acabado Spirit.

Cuenta con 416 litros de maletero y una iluminación ambiental personalizable en hasta 64 colores, techo panorámico y climatización inteligente mediante bomba de calor de alta eficiencia. Para una mayor comodidad al volante, el acabado Spirit incorpora parabrisas calefactable y asiento del conductor eléctrico con función de memoria.

Toyota C-HR+ Electric se presenta con una paleta de hasta nueve colores, en configuración monotono o bitono dependiendo del acabado. En Advance cuenta con cinco colores: gris lunar, negro cosmo, gris Manhattan, blanco perlado iceberg y rojo persa. En el acabado Spirit tiene disponibles cuatro colores: gris lunar, gris Manhattan, blanco perlado iceberg y rojo persa, todos ellos en carrocería bitono.

Toyota España ha cerrado una alianza con Repsol que permite al cliente acceder a un cargador V2C Trydan monofásico con balanceador de carga y protecciones integradas con hasta 80 metros de instalación incluidos por 1.995 euros –200 euros más si la instalación es trifásica–, oferta que incluye un descuento de 300 euros en la factura de la luz por medio de Repsol y una tarjeta Waylet con 120 euros de saldo para estaciones de servicio Repsol. Toyota España ha cerrado una alianza con Repsol para ofrecer a sus clientes la posibilidad de instalar un punto de recarga en su hogar desde 1.995 euros, con precio fijo. Esta solución incluye terminales equipados con la tecnología más avanzada del mercado. Además, al contratar el servicio con Repsol, los clientes podrán beneficiarse de descuentos adicionales en la tarifa eléctrica y obtener saldo en Waylet, la aplicación líder de fidelización de Repsol

La Red Oficial de Concesionarios de Toyota España ya permite pedidos de la gama completa de Toyota C-HR+ Electric, con entregas previstas para el primer trimestre de 2026. Los precios de Toyota C-HR+ Electric arrancan desde 36.500 € –acabado Advance– o financiando por 250 €/mes en 48 cuotas con una entrada de 12.991,85€ y una última cuota de 16.727,27€ con Toyota Easy Plus, que incluye 4 años de garantía y mantenimientos. En el acabado Spirit empiezan desde 44.000 € o financiando por 350 €/mes en 48 cuotas con una entrada de 14.232€ y una última cuota de 19.863,64€ con Toyota Easy Plus, que incluye 4 años de garantía y mantenimientos.