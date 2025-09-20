Estilo, prestaciones y ligereza

EFQ Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

Ducati ha desvelado la nueva gama RS en el GP de San Marino y la Riviera de Rímini. La Diavel V4 RS y la Multistrada V4 RS llegaron al pitlane del Misano World Circuit Marco Simoncelli, pilotadas por los dos pilotos del equipo Ducati Lenovo, concluyendo la historia introducida en el vídeo de presentación, en el que Marc Márquez y Pecco Bagnaia se enzarzan en un emocionante juego a distancia, creando un espectacular enfrentamiento que pone de relieve el alma y las prestaciones de cada moto.

La nueva gama RS está pensada para quienes viven Ducati como una pasión absoluta y reconocen la excelencia a primera vista. Una experiencia sin igual, reservada a quienes desean lo mejor y buscan lo máximo en prestaciones, ligereza y estilo. Una gama cuya misión es crear modelos que representen el pináculo de la excelencia deportiva en sus respectivas familias, caracterizados por prestaciones y tecnología de competición y hechos únicos por diseños distintivos, componentes exclusivos y materiales de alta calidad como el titanio y la fibra de carbono.

La Diavel V4 RS y la Multistrada V4 RS son modelos de edición limitada que, gracias al motor Desmosedici Stradale y a los exclusivos componentes de fibra de carbono y titanio, acercan sus respectivos mundos al de las Superbike.

El motor Desmosedici Stradale de 1.103 cc combina suavidad a bajo y medio régimen con una personalidad enérgica y deportiva a alto régimen, resultado de una curva de entrega de potencia muy amplia conseguida gracias a la distribución desmodrómica. Suave en su respuesta a bajas revoluciones, el V4 se vuelve emocionante cerca de la línea roja, acompañado por la característica nota de escape del orden de encendido Twin Pulse, que, durante la aceleración, se vuelve apasionante a medida que suben las revoluciones.

Diavel V4 RS

El nombre Diavel siempre ha sido sinónimo de aceleración fulgurante. Con la nueva V4 RS, gracias al motor Desmosedici Stradale derivado de MotoGP con su cigüeñal contrarrotante, Ducati lleva el límite aún más lejos.

La Diavel V4 RS, larga y baja gracias a soluciones técnicas que la acercan a las dragsters, es de hecho la Ducati con mejor aceleración de 0 a 100 km/h. Gracias a ello, y a los 182 CV de su motor Desmo V4 y a un sofisticado y eficaz paquete electrónico que permite a su piloto maximizar las prestaciones, la V4 RS logra aceleraciones hasta ahora impensables para una moto homologada de calle. En manos de Marc Márquez, la Diavel V4 RS ha demostrado ser capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en sólo 2,52 segundos.

Los detalles técnicos y estilísticos que caracterizan el diseño de la Diavel V4 RS la hacen inolvidable. El logotipo RS, diseñado por el Centro Stile, aparece en el diseño, en la llave hands-free, en los gráficos de la instrumentación y en la tapa de la culata trasera, donde también se encuentra el número de serie de la moto. Y la experiencia de conducir esta motocicleta única será aún más especial gracias a la animación específica de la instrumentación al encender la llave.

Multistrada V4 RS

La primera Multistrada V4 RS nació en 2023 con la misión de convertirse en la Multistrada más deportiva, sofisticada y distintiva de la historia. Una misión cumplida gracias al motor Desmosedici Stradale, un chasis capaz de ofrecer a piloto y pasajero una mezcla perfecta de deportividad y confort, y un paquete electrónico de última generación. Esta fórmula, apreciada y recompensada por los pilotos más deportivos de Multistrada, condujo al éxito de la V4 RS, animando así a Ducati a crear lo que hoy es la gama RS.

Con su motor V4 de 180 CV, con distribución desmodrómica con embrague en seco y silenciador Akrapovič, suspensión Öhlins Smart EC 2.0 y las nuevas llantas forjadas específicas, la Multistrada V4 RS ofrece unas prestaciones y unas sensaciones de conducción inconfundibles, manteniendo el equilibrio que siempre ha distinguido a la familia Multistrada.