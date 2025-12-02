Cuidado con las estafas al comprar la baliza V-16: los únicos modelos homologados por la DGT No caigas en la trampa de las falsificaciones y comprueba estos datos antes de adquirir el dispositivo

María Ramírez Martes, 2 de diciembre 2025, 11:04

Cuenta atrás para que entre en vigor la baliza V-16 en las carreteras, que será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026. Con su llegada, los conductores ya no tendrán que llevar los tradicionales triángulos de emergencia en el vehículo, lo que supone un cambio importante en términos de seguridad vial. Este dispositivo luminoso, que se coloca en el techo, está diseñado para señalar averías y accidentes de manera más rápida y segura. Su gran ventaja es que permite ser visible desde mayor distancia y no requiere que sus ocupantes salgan del coche para colocarlo. De este modo, se reduce el riesgo de atropellos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) señala que esta herramienta cuenta con un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble para enviar la ubicación exacta del vehículo averiado. Su instalación no requiere aplicaciones adicionales ni bluetooth. En caso de no llevarla, el infractor se puede exponer a una multa. Además, si se produce un accidente, podría influir en la responsabilidad civil o cobertura del seguro.

Atento a las estafas

Ante esta nueva normativa, han surgido en el mercado numerosas ofertas de balizas V-16 que supuestamente están homologadas, pero que en realidad no cumplen con la normativa oficial. Estos productos pueden parecer iguales a los originales, incluso con etiquetas de certificación, pero carecen de los sistemas de seguridad necesarios, como el chip GPS o la tarjeta SIM integrada. Para evitar caer en un engaño, la DGT ha señalado un listado de marcas y modelos que sí están certificados en su página web. En total, hay casi 300 opciones.

Ampliar Ejemplo de algunas balizas homologadas y que aparecen en el listado de la página web de la DGT. Página de la DGT.

Para identificarlas, hay que buscar en el empaquetado dos datos: el nombre del laboratorio y el número de certificado. Con esta información, solo hay que ir a la lista de balizas V-16 homologadas de la DGT y comprobar que coinciden con los registrados oficialmente.

Cómo se utiliza

El organismo avisa de que los dispositivos homologados son capaces de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Además, incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable.

«Debemos llevarla en la guantera de nuestro vehículo y, en caso de avería o accidente, podremos activarla en cuestión de segundos, colocándola preferiblemente en el techo del vehículo», explican. Al activarse, además de emitir la luz de advertencia, la baliza se conectará a la plataforma DGT 3.0 para enviar su ubicación en tiempo real y alertar a los demás conductores sobre la situación del vehículo.