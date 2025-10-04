La elegancia sobre dos ruedas Ducati. La Scrambler Nightshift se vuelve aún más atractiva con su nueva librea verde esmeralda

El nuevo color resalta las icónicas líneas en forma de gota del depósito,fusionando la elegancia clásica con un carácter contemporáneo.

EFQ Sábado, 4 de octubre 2025, 16:27 Comenta Compartir

El Scrambler Nightshift ahora brilla en verde esmeralda con el look más elegante de la ciudad.Conexión. Libertad. Expresión. Color. Descubre la última evolución de la familia Scrambler y déjate seducir por la combinación única de un estilo auténtico y un diseño moderno. Hay una Scrambler para cada actitud.

Disponible en el novedoso verde esmeralda, la Nightshift se distingue por su estilo atemporal. El nuevo color resalta las icónicas líneas en forma de gota del depósito, fusionando la elegancia clásica con un carácter contemporáneo.

La Scrambler Nightshift está equipada con un manillar recto y retrovisores estilo Café Racer en el manillar. El asiento es plano, de estilo Café Racer, cómodo tanto para el piloto como para el pasajero.

La moto está equipada con llantas de radios completamente negras para un estilo clásico y atemporal. El ride-by-wire permite elegir entre dos modos de conducción, Road y Sport. El ABS Cornering de nueva generación reduce el riesgo de caída en frenadas de emergencia cuando la moto está inclinada. El Ducati Traction Control es ajustable en 4 niveles de intervención preconfigurados y puede desactivarse. Incorpora un sistema de iluminación full LED compuesto por DRL, luces de cruce, luces largas, luz trasera e intermitentes.

Esta nueva edición monta el motor Desmodue de nueva generación, que ahora incluye un embrague de ocho discos con un funcionamiento más suave y un diseño más compacto. Este cambio no solo mejora la ergonomía, dejando más espacio para el pie del piloto, sino que también contribuye a una reducción de peso global de 4 kilos, lo que se traduce en una moto más ágil y fácil de manejar.