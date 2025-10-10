Una edición especial y la más potente del Fabia Škoda presenta el Fabia 130 para celebrar los 130 años de la marca

EFQ Viernes, 10 de octubre 2025, 18:09 Comenta Compartir

Škoda presenta el Fabia 130, una edición especial derivada del actual Fabia Monte Carlo 1.5 TSI. Este vehículo de producción limitada ofrece más potencia, un chasis rebajado, una conducción más precisa y elementos de diseño que hacen referencia al rico y exitoso legado de Škoda en el mundo del automovilismo. También es el modelo Fabia de serie más rápido de Škoda hasta la fecha, con una velocidad máxima de 228 km/h.

El Fabia 130 combina rendimiento y estilo para los entusiastas de la conducción, al tiempo que celebra el 130º aniversario de Škoda Auto. La edición limitada ya está disponible para su pedido en muchos mercados europeos. Las entregas están previstas para diciembre de 2025.

El corazón del Fabia 130 es un motor 1.5 TSI EVO2 mejorado, que ofrece 130 kW en lugar de los 110 kW originales. Configurado por los especialistas en trenes motrices del departamento de desarrollo técnico de Škoda, algunas piezas, como la cámara de admisión, el amortiguador de vibraciones o los balancines, se han mejorado para adaptarse al aumento de potencia. Ahora, el motor produce más potencia a partir de 3.500 rpm y alcanza un pico de 130 kW entre 5.750 y 6.000 rpm, con un par máximo de 250 Nm disponible entre 1.500 y 4.000 rpm.

La transmisión DSG de 7 velocidades se ha actualizado especialmente con mejoras clave, como puntos de cambio más altos para una aceleración más rápida, reducciones de doble embrague en el modo Sport para cambios de marcha más suaves y una lógica de frenado modificada para una reaceleración más rápida.

El exterior incluye detalles en negro brillante, como el spoiler delantero, el alerón trasero y el difusor. Las insignias especiales 130, inspiradas en el automovilismo, se muestran de forma destacada en los guardabarros delanteros y el maletero. Los faros Bi-LED tienen carcasas negras que dan al frontal del coche un aspecto más agresivo. Las exclusivas llantas Libra de 18 pulgadas en color ahumado, junto con la altura de conducción rebajada, realzan el aspecto dinámico del coche. La parte trasera del coche presenta una franja negra que recuerda a los coches Fabia Rally2, una característica conocida de las ediciones especiales anteriores del Fabia. Las puntas de escape dobles se muestran de forma destacada bajo el difusor, lo que subraya el aspecto visual dinámico del coche y su carácter deportivo.