Recarga tu coche eléctrico: el mapa para encontrar gratis los puntos más cercanos a ti Esta herramienta permite localizar estaciones en una zona concreta

María Ramírez Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:09

El sector del automóvil se enfrenta a uno de sus mayores retos: avanzar hacia la sostenibilidad sin renunciar a las ventajas ofrecidas hasta ahora. La transición hacia los coches eléctricos es una de las propuestas más potentes para encarar la creciente preocupación hacia los aspectos medioambientales, como las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, uno de los principales 'handicap' para acceder a ellos es su elevado coste.

El precio de los vehículos eléctricos está por encima de los que se alimentan de gasolina o diésel. Esta cuestión económica supone una barrera para muchos consumidores interesados en dar el salto. Más allá del tema financiero, otro factor que preocupa es dónde cargar el coche: no siempre se puede instalar un punto de recarga en casa, por lo que hay que depender exclusivamente de la disponibilidad de estaciones públicas.

El mapa para encontrar el punto de recarga más cercano

Para facilitar la búsqueda de estaciones de recarga y evitar dar vueltas innecesarias, existe un mapa en internet completamente gratuito que permite consultar todas las ubicaciones disponibles en España. La empresa que lo ha elaborado es Carwow y la herramienta se llama 'mapa puntos de recarga coche'. Se puede encontrar en su página web sin necesidad de registrarse.

El mapa permite localizar las estaciones que hay en una determinada ciudad o zona. Al ampliar, se puede consultar la calle concreta. Además, si se hace clic sobre la chincheta correspondiente, se despliega un listado con información adicional: el número de puestos, el tipo de enchufe y el coste, entre otros detalles.

Esta página resulta especialmente útil cuando se está viajando o cuando un conductor se encuentra fuera de su zona habitual y no se sabe dónde acudir. La gran ventaja de este mapa es que incluye numerosas ubicaciones que no cobran por repostar, por lo que los usuarios pueden consultarlo para parar en ellos durante sus trayectos. De este modo, podrían conducir totalmente gratis.