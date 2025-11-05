GANVAM pide una movilidad sostenible que sea accesible para todos

Canal Motor Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:05 Comenta Compartir

Bajo el lema e-moción, la quinta edición de eXpo GANVAM, celebrada en IFEMA Madrid se ha consolidado como un evento referente para los profesionales del sector de la distribución, venta y reparación de vehículos, congregando a más de 1.800 profesionales inscritos.

El encuentro destacó el papel de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la economía y el valor del empresario como motor de empleo de la mano de CEOE y CEPYME.

Durante la apertura, el presidente de GANVAM, Jaime Barea, instó a avanzar hacia una movilidad sostenible, pero también accesible y asequible. Barea defendió que la reciente Ley de Movilidad Sostenible debe garantizar la equidad y evitar que la movilidad se convierta en un producto de lujo.

En su intervención, señaló que el mercado está en alza, recuperando los niveles prepandemia, pero lejos de los objetivos para el vehículo eléctrico. GANVAM tiene una previsión de venta de $1.130.000$ unidades en turismos al cierre de 2025. Barea expresó preocupación por la situación del fabricante que tiene que hacer ajustes para las multas CAFE y las Comunidades Autónomas que han agotado los fondos del MOVES.

El presidente de la asociación defendió el principio de neutralidad tecnológica como un elemento clave para una transición justa, subrayando que Descarbonizar es reducir emisiones, no tecnologías. Explicó que en esa transición caben muchas tecnologías, como los combustibles sintéticos, que contribuyen al objetivo común de descarbonizar al alcanzar el concepto de cero neto o neutralidad de carbono. Barea concluyó que no se trata de imponer una tecnología sobre otra, sino de abrir el abanico de opciones para avanzar de forma ordenada, sin dejar a nadie atrás.

Jaime Barea, presidente de Ganvam

La eurodiputada Susana Solís Pérez coincidió en la necesidad de un marco regulatorio más flexible, señalando que la burocracia asfixiante impide el crecimiento de las pymes, e informó sobre el paquete de simplificación normativa Ómnibus para eliminar solapamientos sin renunciar a los objetivos medioambientales.

El debate sobre el valor de la pyme contó con la intervención de Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME, quien subrayó que el 70% de la riqueza del país la genera la pequeña y la mediana empresa. De Miguel lamentó la desaparición de 22.700 microempresas en España desde antes de la pandemia e insistió en la necesidad de reforzar la colaboración público-privada.

Rosa Santos, directora de CEOE, centró su intervención en el papel del empresario como motor del cambio económico y social, destacando que el sector privado emplea a aproximadamente 18 millones de afiliados, de un récord histórico de 22 millones de ocupados. Santos puso en valor la confianza social en el tejido empresarial, a pesar de que hay quien sitúa entre sus prioridades atacar a las empresas.

Carme Artigas, exsecretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, abordó el impacto de la IA en la automoción, explicando que la única ventaja competitiva de las empresas será cómo la IA sea capaz de gestionar los datos para generar valor añadido. Señaló que la IA no va a reducir puestos de trabajo, sino a transformar roles al facilitar la automatización de los procesos más mecánicos.

En el marco del evento se celebró la V edición de los Premios GANVAM 2025. El Premio GANVAM a la Sostenibilidad fue otorgado a Ford España. El Premio GANVAM a la Solidaridad recayó en la Fundación AXA. El Premio GANVAM a la Fidelidad distinguió a Mintegui Industrias del Camión y Automóviles Marco, y el Premio GANVAM a la Trayectoria reconoció a José María Galofré, CEO de Volvo Cars España.