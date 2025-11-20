España avanza en pruebas del coche autónomo pese al vacío legal existente

Canal Motor Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:11 | Actualizado 16:23h. Comenta Compartir

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) ha presentado la cuarta edición de su Barómetro sobre Vehículo Autónomo y Conectado. El informe destaca que, aunque las marcas ya ofrecen altos niveles de automatización, la plena implantación de la tecnología está limitada por la falta de un marco normativo que permita la circulación de vehículos autónomos en el país.

El director general de ANFAC, José López-Tafall, y el subdirector adjunto de Vehículos de la DGT, Juan José Arriola, presentaron este documento que analiza el nivel de desarrollo de la tecnología de automatización y conectividad en España, identificando la necesidad de una legislación nacional para la circulación del coche autónomo.

La oferta actual de vehículos avanza hacia mayores niveles de automatización, superando de media en todos los modelos el Nivel SAE 2, que es el máximo permitido por el actual marco regulatorio de circulación.

El Barómetro confirma que la mayoría de los modelos comercializados en 2025 ya cuentan con tecnología relativa a conducción automatizada SAE 2. El 82 por ciento de los turismos disponibles en el mercado ya podrían estar equipados con tecnología SAE 2, con un máximo disponible de SAE 3 en el 16 por ciento de los modelos.

Ampliar El director general de ANFAC, José López-Tafall, y el subdirector adjunto de Vehículos de la DGT, Juan José Arriola, durante la presentación del informe F. P.

El 63 por ciento de los vehículos comerciales ligeros ya están disponibles bajo un nivel de autonomía SAE 2, lo que supone un avance respecto al 57 por ciento del año pasado. En todos los tipos de vehículos, si el marco regulatorio lo permitiese, se podría alcanzar una autonomía potencial de SAE 3 o superior, siendo el nivel SAE 4 y SAE 5 posible en todos los casos. Los turismos lideran el potencial (33.3 por ciento potencial de SAE 4 y SAE 5). Entre los principales obstáculos detectados por las marcas para el progreso del vehículo autónomo y conectado (VA/VC), destaca la falta de homogeneidad en la regulación de circulación entre los países de la Unión Europea.

Pruebas piloto

A pesar de la ausencia de una ley de circulación definitiva, España ha realizado avances significativos. Desde julio de 2025 está disponible un nuevo programa marco para la realización de pruebas piloto de vehículos sin conductor en carretera abierta. El Barómetro incluye por primera vez diferentes casos de uso de conducción autónoma en pruebas controladas y realizadas en España durante 2025.

Ampliar Prioridades del vehículo conectado aNFAC

Actualmente, se encuentran registrados 10 proyectos en el Programa Marco de Evaluación de la Seguridad y Tecnología de Vehículos Automatizados (ES-AV), siendo 9 de ellos para vehículos SAE 4.

En cuanto a la conectividad, esta se enfoca en la seguridad, el control y el confort en los vehículos ligeros. Cerca del 90 por ciento de estos modelos ya incorporan avisos de mantenimiento y averías, y más del 80 por ciento ofrece información en tiempo real del estado de los sistemas de seguridad.

En los vehículos pesados (industriales y autobuses), la conectividad se orienta al mantenimiento y el diagnóstico de fallos, con la protección frente a ciberataques casi universalizada y la detección temprana de fallos mediante inteligencia artificial ya presente en más del 30 por ciento de estos vehículos.

Para José López-Tafall, director general de ANFAC, «la tecnología ya existe, se puede implementar, lo que falta es un marco regulatorio de circulación que permita su uso en nuestras ciudades y carreteras hasta el nivel SAE 4, prácticamente autónomo al 100 por ciento». Subrayó además que el valor de los coches del futuro estará en el software y el dato, y advirtió que ignorar esta vertiente en la regulación podría replicar el problema de falta de competitividad europea actual.