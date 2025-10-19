Los EBRO s700 y s800 logran la máxima calificación de cinco estrellas Euro NCAP Ambos modelos han obtenido valoraciones del 80% o más en las categorías de ocupante adulto, ocupante infantil y usuarios vulnerables de la vía

Los nuevos EBRO s700 y s800, tanto en sus variantes con motores de combustión como híbridos enchufables, han alcanzado la máxima calificación de cinco estrellas en los ensayos de seguridad de Euro NCAP 2025, con puntuaciones sobresalientes en todas las áreas de evaluación: 82 % en protección de ocupantes adultos, 85% en protección infantil, 80% en usuarios vulnerables de la vía y 78% en sistemas de asistencia a la conducción. Estos resultados sitúan a ambos modelos entre los SUV más seguros de su categoría, confirmando el compromiso de EBRO con la innovación y la protección integral.

El informe oficial de Euro NCAP destaca que, en el impacto frontal descentrado (Ensayo MPDB), el habitáculo permaneció estable, mostrando un comportamiento sólido de la estructura. Las mediciones de los maniquíes «indicaron una buena protección general del conductor y del acompañante», lo que confirma la eficacia del diseño del habitáculo y la absorción controlada de energía en la zona delantera.

Asimismo, Euro NCAP añade que «en la prueba de barrera lateral (Ensayo AE-MDB), las lecturas de los maniquíes indicaron una buena protección para todas las áreas críticas del cuerpo», valorando muy positivamente la respuesta del vehículo ante impactos de alta energía.

También resalta que «el control del desplazamiento del cuerpo hacia el lado opuesto al impacto se consideró adecuado»; y que «los modelos de EBRO disponen de una contramedida para mitigar lesiones entre ocupantes en este tipo de impactos» a través del airbag central.

Otro de los puntos destacados del análisis es el buen funcionamiento del airbag central, que según el informe actuó correctamente en los ensayos de Euro NCAP, con lecturas que indicaron «buena protección para conductor y pasajero». Por otro lado, en los impactos traseros, las pruebas de los asientos y reposacabezas delanteros demostraron una «buena protección» frente a lesiones por latigazo cervical, reforzando el equilibrio entre confort y seguridad.

Euro NCAP confirma, además, que «ambos modelos cuentan con un sistema avanzado de llamada de emergencia (eCall) y destaca el que previene colisiones secundarias después del impacto», junto con medidas de seguridad que permiten la apertura de puertas y ventanillas en caso de inmersión, evidenciando la atención de EBRO a cada detalle del rescate y la supervivencia posterior al impacto.