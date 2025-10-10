Diseñado para uso urbano Twingo E-Tech eléctrico se ha desarrolado en menos de dos años con el objetivo de alcanzar un precio de acceso inferior a 20.000 euros

Los faros redondos led y la parrilla sonriente, que son un guiño a la primera generación, estánperfectamente integrados en la carrocería.

Twingo E-Tech eléctrico ya es el centro de todas las miradas. Al igual que con Renault 5 y Renault 4 E-Tech eléctricos, Renault lanza un programa Twingo R Pass para los entusiastas de este modelo. En España este programa estará disponible desde el próximo lunes, 13 de octubre.

Twingo R Pass ofrece acceso anticipado a los pedidos de Twingo E-Tech eléctrico antes de la apertura oficial al público en general. Los miembros tendrán prioridad tanto en la producción como en la entrega del vehículo. Todos los clientes que realicen un pedido durante el periodo especificado también tendrán acceso a otras ventajas exclusivas.

Al mismo tiempo, Renault desvela las cuatro primeras imágenes de Twingo E-Tech eléctrico ofreciendo una breve descripción del nuevo vehículo y mostrando detalles del diseño exterior que son un claro guiño a la primera generación de Twingo (1993).

El carácter travieso y atractivo de Twingo se simboliza en sus líneas curvas, su cara alegre y su mirada pícara. Es un coche con un toque realmente contemporáneo, pero sin formalidades. Perfectamente integrados en la carrocería, los faros redondos led y la parrilla sonriente, un guiño a la primera generación, presentan un acabado negro brillante, para un aspecto sofisticado y tecnológico. Un diseño alegre y expresivo en consonancia con el espíritu de Twingo.

El estilo único de Twingo E-Teach eléctrico también se aprecia en las luces traseras en forma de media luna. Entre los faros hay una nueva insignia con tipografía exclusiva, que refleja la personalidad juguetona y optimista del coche. La parte trasera actualizada, también está inspirada en la primera generación y cuenta con una luneta trasera redondeada para un aspecto divertido y fácilmente reconocible.