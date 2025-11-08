Diseñado para el máximo rendimiento

EFQ Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:44 Comenta Compartir

Con su diseño audaz y puro, el Opel Mokka se ha convertido en un auténtico superventas. Desde este año, vuelve a marcar la pauta con un estilo aún más sofisticado, nuevas tecnologías y detalles aún más llamativos. No es casualidad que haya sido galardonado con el premio a la «Mejor Innovación en Diseño del Año 2025» en la categoría «SUV/Crossover Pequeño». Además, con el nuevo Mokka GSE, que ya se puede reservar desde hace unas semanas, Opel eleva el placer de conducir a un nivel completamente nuevo. El deportivo de la serie GSE, con 207 kW (281 CV), traslada la esencia de los rallies a la carretera y es el modelo de producción totalmente eléctrico de Opel más rápido hasta la fecha.

Este nuevo coche de rally para carretera completa la familia Mokka, que ahora ofrece a los clientes la libertad de configurarlo a su gusto. El Mokka está disponible en dos versiones totalmente eléctricas; también se ofrece como híbrido o con un eficiente motor de gasolina.

Alto rendimiento en vehículos de serie: eso es lo que representan los nuevos modelos GSE totalmente eléctricos de Opel, y todo comienza con el nuevo Mokka GSE. Con una potencia máxima de 207 kW (281 CV), este coche eléctrico es tan potente como su homólogo de competición, el Mokka GSE Rally. Con un par motor inmediato de 345 Nm, acelera con la misma contundencia.

Alcanza los 100 km/h desde parado en tan solo 5,9 segundos y, con una velocidad máxima de 200 km/h, es el Opel eléctrico de serie más rápido. Su sofisticada tecnología, inspirada en el prototipo de rally, también contribuye a su excepcional rendimiento. Por ejemplo, el Mokka GSE cuenta con un diferencial autoblocante multidisco Torsen, un chasis con ejes de diseño especial y nuevos amortiguadores hidráulicos. Todos los componentes de alto voltaje del Mokka GSE estándar también provienen del Mokka GSE Rally.