El deportivo más polivalente

El nuevo Porsche 911 Turbo S sigue los pasos de un gran predecesor. Era ya considerado la referencia en el mundo de los deportivos por su combinación de prestaciones superiores, confort al viajar, exclusividad y facilidad de uso diario. Ahora, el 911 Turbo S ha vuelto a subir el listón en todos los apartados. Disponible en versión Coupé y Cabriolet, debuta con un rendimiento significativamente mayor, un diseño más musculoso, una aerodinámica más inteligente, un chasis optimizado y un equipamiento aún más exclusivo.

El más potente hasta la fecha

Aerodinámica activa inteligente

Un nuevo concepto aerodinámico optimiza la refrigeración y la eficiencia del nuevo 911 Turbo S. Las aletas activas de refrigeración dispuestas verticalmente en la parte delantera del vehículo y un difusor delantero activo, junto con el labio variable del faldón delantero y el alerón trasero extensible e inclinable heredado del modelo anterior, constituyen un conjunto eficiente. El aire de refrigeración fluye de forma óptima hacia los frenos y los radiadores. Dependiendo de la situación, la aerodinámica activa atenúa de forma inteligente la elevación o, cuando se retrae, la resistencia al avance. El coeficiente de resistencia del 911 Turbo S Coupé se ha reducido en un 10 % en comparación con su predecesor, cuando todos los elementos aerodinámicos activos están en la posición más eficiente.

Chasis más agil y estable

El sistema de propulsión T-Hybrid, con sus componentes eléctricos de alta tensión y su batería, permite a los ingenieros de Porsche equipar de serie al 911 Turbo S con el Porsche Dynamic Chassis Control (ehPDCC) de control electrohidráulico. Este sistema reduce la tendencia al balanceo al cambiar de dirección y aumenta la agilidad al entrar y salir de las curvas. Funciona con cilindros activos interconectados en lugar de las bieletas de las estabilizadoras. La presión que ejercen estos cilindros varía según el volumen de aceite, en función de las condiciones dinámicas. Con ellas, las estabilizadoras generan fuerzas de apoyo y mantienen el vehículo equilibrado. Esto hace que el deportivo sea aún más predecible y fácil de conducir, a pesar de su enorme potencia. Como resultado, el 911 Turbo S mejora aún más el confort de marcha, la estabilidad y la agilidad. Para una funcionalidad óptima en la conducción diaria, el PDCC electrohidráulico está disponible con un sistema de elevación opcional para el eje delantero. Actúa mucho más rápidamente que su predecesor gracias a su integración en el sistema de 400 V.

Aspecto exclusivo y equipamiento de alta calidad

Con el nuevo Turbo S, se introduce en el 911 la estrategia de diseño turbo que Porsche aplica a todos sus modelos. Numerosos elementos de contraste son de color Turbonita, reservado exclusivamente estas versiones. Entre ellos se encuentran el escudo de Porsche y la inscripción «Turbo S» en la parte trasera. Además, también se diferencia por las inserciones específicas del Turbo S en los listones del alerón trasero y las molduras de las ventanillas. La gama de llantas para el Turbo S incluye nuevos diseños con tuerca central en color Turbonita.

Como es habitual en los Turbo, el nuevo modelo superior de la actual gama 911 tiene una carrocería y una vía visiblemente más anchas, en comparación con el Carrera, así como aberturas en la sección lateral trasera. En el paragolpes posterior rediseñado, las llamativas entradas de ventilación resaltan aún más la anchura. Las salidas de escape de titanio, con el diseño típico de Turbo reinterpretado, subrayan la posición de liderazgo del Turbo S en la gama, al igual que la dinámica estructura perlada situada sobre la banda de luces traseras. Como opción, se ofrecen embellecedores ovalados de titanio para las salidas de escape con una estructura especial. En general, su aspecto exclusivo diferencia claramente al Turbo S de otros 911.

Los detalles en Turbonita también caracterizan el interior. Se pueden encontrar en los paneles de las puertas, el volante, el salpicadero, los bordes de la consola central, las costuras decorativas, el cronómetro Sport Chrono y el cuadro de instrumentos. Los diseñadores de Porsche también han empleado este color en los cinturones de seguridad y en varios botones de la consola central. Por primera vez forman parte del exclusivo interior las molduras de carbono y acabado Neodyme, así como el techo de microfibra perforada con revestimiento negro.