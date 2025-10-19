Más deportividad y estilo en una nueva edición especial El LBX Vibrant Edition, con carácter urbanita, es el Lexus más pequeño jamás fabricado

EFQ MURCIA. Domingo, 19 de octubre 2025, 18:03 Comenta Compartir

Desde su lanzamiento en 2023, el LBX siempre se ha mantenido fiel a su promesa de sorprender haciendo de cada día algo extraordinario, presentando una nueva dimensión de la marca Lexus y una nueva forma de atraer diferentes perfiles de clientes, movidos por la innovadora propuesta estilística 'informal premium' de este pequeño todocamino. Estas cualidades se reafirman y se potencian con el anuncio de una versión en forma de edición especial, denominada LBX Vibrant Edition.

Como su nombre sugiere, el Vibrant Edition, hace gala de unos llamativos detalles estilísticos que enfatizan la imagen moderna y urbanita del Lexus LBX. El Vibrant Edition añade más opciones a la ya rica y diversa gama LBX 2026, como la expresión perfecta del principio de Lexus de 'personalizar el lujo'.

Precio desde 43.200 € LBX Vibrant Edition

Con la predisposición de aumentar su imagen deportiva, el LBX Vibrant Edition, hereda el dinamismo del LBX Emotion, incorporando llantas Black Matte de 18″, elementos decorativos en color negro mate en paragolpes delantero y trasero, perfiles de ventanillas en color Dark Chrome y decoración específica Vibrant Edition en la moldura del pilar C. El conjunto se remata con la distintiva moldura que une los faros delanteros en color negro mate tomando como inspiración el diseño del prestacional LBX Morizo RR.

Dentro del habitáculo, el carácter 'vibrante' de este todocamino urbano se hace patente en su tapicería confeccionada en cuero semianilina en color Black, y su asombroso contraste con los refuerzos laterales, secciones de los hombros, consola central y paneles de puertas tapizados en Rojo Garnet. El carácter deportivo y la lujosa factura artesana de Lexus se expresan con un elegante bordado doble en diseño Tatami, que decora los respaldos de los asientos y los paneles de puerta, para adaptarse a la perfección con los cinturones de seguridad en este caso decorados en color Rojo Garnet.

Los detalles de clase superior con que cuenta el LBX Vibrant Edition, se reflejan en la optimización de su equipamiento. Esta edición especial cuenta con asiento del conductor ajustable eléctricamente en 8 direcciones, iluminación ambiental multicolor con hasta 64 colores diferentes a elegir, una base de carga inductiva para smartphones, el innovador purificador de aire Nanoe-X y las versátiles y elegantes levas de cambio tras el volante.

Por si fuera poco, el LBX Vibrant Edition, equipa lo último en tecnología híbrida de Lexus, incorporando el ultra eficiente motor 1.5L de 136 CV híbrido. Debido a que se trata del Lexus más pequeño jamás fabricado y de contar con un carácter puramente urbanita, es el vehículo perfecto para adentrarse en la ciudad y desenvolverse en el tráfico cotidiano.

El LBX Vibrant Edition estará a la venta desde este mes de octubre hasta mayo del 2026.