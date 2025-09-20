El Dacia Bigster Tour llega a Murcia Evento. La presentación del modelo reúne a clientes y prensa especializada en las instalaciones de Dacia Marcos Automoción, concesionario oficial en la Región

El Bigster, que ya había generado expectación desde su presentación conceptual, se mostró en Murcia como una apuesta firme por ampliar la gama hacia un segmento superior sin renunciar al ADN de Dacia: robustez, funcionalidad y precio accesible. Con una longitud cercana a los 4,6 metros, este SUV se sitúa por encima del Duster, modelo insignia de la marca, y abre un nuevo capítulo para la compañía al dirigirse a familias y conductores que buscan mayor espacio, versatilidad y diseño.

Una cita para clientes y entusiastas de la marca

El Bigster está disponible en los cuatro concesionarios Dacia de la Región de Murcia (Murcia, El Palmar, Cartagena y San Pedro del Pinatar), donde cualquier interesado puede acercarse, conocerlo y realizar una prueba de conducción. Con ello, Dacia confirma su voluntad de acercar el vehículo al público de manera directa, reforzando su imagen de marca accesible y cercana a los clientes.

Un paso más en la nueva identidad Dacia

En palabras del director general, «el Bigster es un ejemplo perfecto de cómo Dacia entiende la innovación: no se trata de añadir más por añadir, sino de ofrecer lo esencial con inteligencia y con la calidad que el cliente necesita».

Precio desde 24.990€ Dacia Bigster Essential MHEV

29.390€ Dacia Bigster Expression HEV

30.290€ Dacia Bigster Extreme 4x4 MHEV

Murcia, parada estratégica del tour

Con el Dacia Bigster Tour, la marca ha querido acercar a los murcianos el espíritu de un modelo que está llamado a convertirse en una de las referencias del segmento SUV. Su combinación de espacio, diseño contemporáneo y filosofía de precio ajustado lo posiciona como un vehículo que atraerá tanto a familias como a aventureros.

El evento en Dacia Marcos Automoción ha servido para reafirmar el compromiso de Dacia con el mercado español y con una clientela que valora la honestidad y la practicidad de la marca. Si algo quedó claro tras la cita es que el Bigster no solo es un coche más en la gama, sino un símbolo de la nueva etapa de Dacia.