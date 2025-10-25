Una custom de estilo contemporáneo

EFQ Sábado, 25 de octubre 2025, 14:38 Comenta Compartir

La CMX500 Rebel, con motor bicilíndrico de 500 cc apta para el carné A2, fue lanzada en el modelo 2017 como una fusión entre tradición y nuevas ideas rompedoras, pensada para atraer a una nueva generación de motoristas para quienes la moto es mucho más que un medio de transporte: es un estilo de vida, una actitud, una forma de expresar su identidad.

Su combinación de estilo 'bobber' atemporal con detalles contemporáneos y vanguardistas le valió una gran popularidad desde su primera temporada en el mercado. Y no fue una moda pasajera: en 2021, 2022, 2023 y 2024, la CMX500 Rebel fue la motocicleta custom más vendida en Europa. Accesible, fácil de conducir y de mantener, la Rebel demostró ser un éxito rotundo en su configuración de serie. Además, como base para la personalización, ha sido una moto ideal para dar rienda suelta a la creatividad de sus propietarios.

Para el modelo 2026, la gama recibe una renovación completa de su paleta de colores, asegurando que, sea cual sea la versión elegida, la combinación de prestaciones, equipamiento y accesibilidad de la CMX1100 Rebel siga conectando con motoristas de toda Europa.

La CMX1100 Rebel tiene una personalidad dual: ha sido diseñada tanto para disfrutar de una conducción relajada y tranquila como para ofrecer una experiencia emocionante cuando la carretera se vuelve sinuosa. Los motoristas que dan el salto desde cilindradas más pequeñas apreciarán sus dimensiones contenidas y su peso manejable, mientras que los más experimentados encontrarán un disfrute inmediato gracias al excelente comportamiento dinámico que ofrece su chasis de acero tubular rígido, una suspensión de calidad propia de naked y un sistema de frenado potente.

Una posición de conducción más relajada fue clave en la importante actualización del modelo 2025: el manillar se reposicionó hacia atrás y hacia arriba, las estriberas se adelantaron y el asiento ganó 10 mm de grosor, manteniendo una altura muy accesible de solo 710 mm.

También en 2025, el motor bicilíndrico en paralelo de 1.084 cc (compartido con la CRF1100L Africa Twin) fue reajustado con una mayor relación de compresión para ofrecer una entrega de par más contundente en bajos y medios, además de un carácter más marcado y un sonido de escape más evocador.

La gestión electrónica Throttle By Wire (TBW) permite una sofisticada asistencia al piloto: tres modos de conducción predeterminados y dos personalizables permiten ajustar múltiples parámetros según las condiciones de la carretera o el estado de ánimo del piloto, incluyendo la entrega de potencia, el freno motor, el nivel del control de par seleccionable Honda (HSTC, con Wheelie Control integrado) y el patrón de cambio de la transmisión de doble embrague (DCT), que también fue optimizada para una respuesta más suave a baja velocidad.