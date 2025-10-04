La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El primer Audi A2.

Se cumplen 25 años del lanzamiento del Audi A2

EFQ

MURCIA.

Sábado, 4 de octubre 2025, 16:24

A comienzos de la década de 1990, el Grupo Volkswagen y Audi anunciaron su objetivo de desarrollar un coche capaz de recorrer 100 km con apenas 3 litros de combustible, y poco después comenzaron los primeros trabajos en el proyecto.

El Audi A2 polarizó las opiniones. Con su innovadora carrocería de aluminio, este compacto era ligero, aerodinámico y eficiente. Disponible con hasta cinco variantes de motor, el A2 1.2 TDI causó sensación al convertirse en el primer automóvil de cuatro puertas con un consumo de solo 3 l/100 km. Y desde 2003, la edición especial 'colour.storm' llamó la atención con sus exclusivos colores de pintura. Audi puso fin a la producción en 2005 tras unos cinco años y 176.377 unidades fabricadas. El innovador Audi A2 ha encontrado una 'segunda vida': convertido en un clásico moderno de valor estable, cuenta con una fiel base de seguidores y aún hoy se deja ver en las carreteras como compañero de uso diario.

El público reaccionó de manera distinta a los dos prototipos. Algunos se mostraron entusiasmados con el diseño progresivo; a otros no les convenció. Los desarrolladores, sin embargo, sí esperaban que sus resultados generaran opiniones encontradas, recuerda 20 años después el jefe de proyecto del Al2, Harald Wester, en una entrevista con Dirk-Michael Conradt, autor de 'Audi A2 – Hito y objeto de culto'. Wester señala en el libro: «Sí, todos lo teníamos claro desde el principio. El coche debía estar optimizado aerodinámicamente. Prácticamente dormíamos en el túnel de viento para lograr la aerodinámica perfecta». En noviembre de 1997, el Comité Ejecutivo aprobó la producción en serie. El estreno mundial del Audi A2 debía celebrarse nuevamente en el IAA, apenas dos años más tarde. El plan era ambicioso, pero diseñadores e ingenieros lograron cumplir con el calendario previsto.

El vehículo compacto premium no pudo cumplir las altas expectativas que se habían depositado en él inicialmente. Sin embargo, casi un cuarto de siglo después, este pequeño milagro del espacio sigue contando con numerosos admiradores: muchos conductores siguen apreciando su A2 como un compañero económico, fiable y atractivo para su vida cotidiana.

