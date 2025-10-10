La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La dana se ceba con Cartagena y deja esta mañana 125 litros en Cabo de Palos
La forma de esta motocicleta también tiene en cuenta la función, con el objetivo de mejorar la calidad de la experiencia en marcha. HONDA

Confort de larga distancia

La esencia dela NT1100 reúne confort, agilidad y diversión

EFQ

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:13

Comenta

En un panorama motociclista repleto de motos de estilo adventure, en la última década ha habido un número limitado de opciones disponibles para los motoristas que buscan prestaciones, manejabilidad, confort de larga distancia y tecnología, pero no necesariamente la imagen y las dimensiones físicas de una motocicleta adventure.

La NT1100 fue presentada en 2022 precisamente para aumentar esas opciones. Es una máquina de turismo pura, con una completa lista de características y un toque deportivo en sus prestaciones (el tipo de moto que hace frente a los desplazamientos entre semana eficientemente y que también está preparada para un largo viaje totalmente cargada). Diseñada para atraer a aquellos que recuerdan máquinas Honda similares del pasado, pero también a motoristas mucho más jóvenes, utiliza como base el bastidor y el temperamental motor bicilíndrico de la CRF1100L Africa Twin, garantizando unas prestaciones gratificantes y con fuerte carácter (y está equipada con características y tecnología que refuerzan y amplían el atractivo de cualquier motocicleta).

Con esta combinación de amplias capacidades y completas especificaciones, ya se han vendido más de 20.000 NT1100 y fue la tourer más popular de Europa en 2023, 2024 y 2025. Para el modelo 2025, la NT1100 recibió importantes actualizaciones en el rendimiento del motor, funcionalidad y confort de larga distancia, así como la incorporación de una opción con Suspensión Electrónica. Y, en el proceso, parece destinada a consolidar su lugar en la amplia gama de Honda como una de las mejores motocicletas polivalentes.

Para el modelo 2026, una nueva opción de color para las NT1100 y NT1100 con suspensión electrónica aumenta su atractivo y mantiene la moto actualizada.

El motor bicilíndrico en paralelo de 1.084 cc y 8 válvulas continúa produciendo 75 kW a 7.500 rpm, con un aumento de par máximo hasta 112 Nm a 5.500 rpm, antes 105 Nm a 5.500 rpm. El diámetro sigue siendo 92 mm con 81,5 mm de carrera; la relación de compresión es ahora 10.5:1 (antes 10,1:1).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de la Región de Murcia que han suspendido las clases este viernes por la alerta roja por la dana
  2. 2 Alerta roja por la dana en media Región de Murcia y clases suspendidas en trece municipios este viernes
  3. 3 La dana sacude Cartagena: el Ayuntamiento ordena el desalojo de Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca por el aviso rojo
  4. 4 El primer hotel de 4 estrellas de Molina de Segura ya tiene fecha de apertura
  5. 5 El pabellón Cabezo Beaza de Cartagena se llena de desalojados: «El agua ya entraba por el dormitorio»
  6. 6

    Acuerdo en Cartagena para pedir el permiso de residencia de Mohamed, el joven que rescató a la dueña de Los Churrascos
  7. 7 Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas
  8. 8 Los barrios más ricos y más pobres de Murcia y Cartagena: hasta 30.000 euros de diferencia entre zonas
  9. 9

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  10. 10 Fallece Baldomero Salas, exconcejal del Ayuntamiento de Cartagena entre los años 1987 y 1995

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Confort de larga distancia

Confort de larga distancia