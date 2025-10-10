La forma de esta motocicleta también tiene en cuenta la función, con el objetivo de mejorar la calidad de la experiencia en marcha.

En un panorama motociclista repleto de motos de estilo adventure, en la última década ha habido un número limitado de opciones disponibles para los motoristas que buscan prestaciones, manejabilidad, confort de larga distancia y tecnología, pero no necesariamente la imagen y las dimensiones físicas de una motocicleta adventure.

La NT1100 fue presentada en 2022 precisamente para aumentar esas opciones. Es una máquina de turismo pura, con una completa lista de características y un toque deportivo en sus prestaciones (el tipo de moto que hace frente a los desplazamientos entre semana eficientemente y que también está preparada para un largo viaje totalmente cargada). Diseñada para atraer a aquellos que recuerdan máquinas Honda similares del pasado, pero también a motoristas mucho más jóvenes, utiliza como base el bastidor y el temperamental motor bicilíndrico de la CRF1100L Africa Twin, garantizando unas prestaciones gratificantes y con fuerte carácter (y está equipada con características y tecnología que refuerzan y amplían el atractivo de cualquier motocicleta).

Con esta combinación de amplias capacidades y completas especificaciones, ya se han vendido más de 20.000 NT1100 y fue la tourer más popular de Europa en 2023, 2024 y 2025. Para el modelo 2025, la NT1100 recibió importantes actualizaciones en el rendimiento del motor, funcionalidad y confort de larga distancia, así como la incorporación de una opción con Suspensión Electrónica. Y, en el proceso, parece destinada a consolidar su lugar en la amplia gama de Honda como una de las mejores motocicletas polivalentes.

Para el modelo 2026, una nueva opción de color para las NT1100 y NT1100 con suspensión electrónica aumenta su atractivo y mantiene la moto actualizada.

El motor bicilíndrico en paralelo de 1.084 cc y 8 válvulas continúa produciendo 75 kW a 7.500 rpm, con un aumento de par máximo hasta 112 Nm a 5.500 rpm, antes 105 Nm a 5.500 rpm. El diámetro sigue siendo 92 mm con 81,5 mm de carrera; la relación de compresión es ahora 10.5:1 (antes 10,1:1).