El comienzo de una nueva era para Porsche Hito. Estreno mundial del Cayenne Electric y del Cayenne Turbo Electric, las dos versiones que componen la gama en el lanzamiento al mercado

EFQ Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:46

PRECIOS DESDE 108.296 € Porsche Cayenne Electric

169.124 € Porsche Cayenne Turbo Electric

El Cayenne Electric marca el comienzo de una nueva era para Porsche. El SUV totalmente eléctrico combina el ADN de la marca con una tecnología pionera: hasta 1.156 CV (850 kW), de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos, hasta 400 kW de potencia de carga4 y hasta 642 kilómetros de autonomía. Es el Porsche de serie más potente de todos los tiempos y, a la vez, el más versátil: dinámico en carretera, capaz fuera del asfalto y cómodo en viajes largos.

El Cayenne fue el primer modelo con el que Porsche trasladó su leyenda de deportividad a un segmento de mercado completamente nuevo. Este SUV de altas prestaciones se convirtió en un éxito mundial desde su estreno en septiembre de 2002. Ahora, con la llegada del Cayenne 100 % eléctrico, comienza una nueva era.

La gama del nuevo Cayenne totalmente eléctrico comprende inicialmente dos versiones: Cayenne Electric y Cayenne Turbo Electric, ambas con tracción total y, por lo tanto, equipadas con el sistema electrónico Porsche Traction Management (ePTM).

El Cayenne Turbo Electric acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos, de 0 a 200 km/h en 7,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 260 km/h. Este elevado rendimiento es posible gracias a un sistema de propulsión de nuevo desarrollo que entrega hasta 1.156 CV (850 kW) y hasta 1.500 Nm de par cuando se activa el Launch Control. La variante Turbo cuenta con un sistema de refrigeración directa por aceite para el motor eléctrico del eje trasero, que garantiza una alta potencia continua y una gran eficiencia. Se trata de una innovación procedente del mundo de la competición. En el modo de conducción normal, se dispone de hasta 857 CV (630 kW). Mediante la función Push-to-Pass, se pueden activar 176 CV (130 kW) adicionales durante 10 segundos con solo pulsar un botón.

El Cayenne Electric, versión de acceso a la gama, rinde 408 CV (300 kW) en funcionamiento normal y 442 CV (325 kW) y 835 Nm de par con el Launch Control. Acelera de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 230 km/h.

Esta variante también ofrece unas cifras de recuperación de energía muy altas, alcanzando niveles de Fórmula E, con hasta 600 kW de potencia regenerativa. En la conducción diaria, alrededor del 97 % de todas las operaciones de frenado pueden ser gestionadas únicamente por los motores eléctricos. Los frenos mecánicos de fricción rara vez tienen que intervenir. Para el Cayenne Turbo, también está disponible opcionalmente el sistema de frenado Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

El corazón del Cayenne 100 % eléctrico es la batería de alto voltaje de 113 kWh de nuevo desarrollo, que se beneficia de una refrigeración por ambos lados para una gestión térmica óptima. El resultado es una autonomía combinada en el ciclo WLTP de hasta 642 km para el Cayenne Electric y de hasta 623 km para el Turbo. Gracias a su tecnología de 800 voltios, el Cayenne se carga en corriente continua (CC) con una capacidad de hasta 390 kW y en condiciones específicas incluso hasta 400 kW. Esto permite que el estado de carga de la batería pueda pasar del 10 al 80 % en menos de 16 minutos1 y que se pueda añadir energía para una autonomía de 325 km (Cayenne) o 315 km (Cayenne Turbo) en 10 minutos.