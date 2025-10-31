El coche más inteligente de Mercedes-Benz El nuevo CLA ofrece más a los clientes en todos los sentidos: más espacio, más refinamiento, más confort, más inteligencia y más eficiencia

El nuevo CLA es el primer vehículo que funciona íntegramente con el sistema operativo Mercedes-Benz (MB.OS), desarrollado internamente, convirtiéndose así en el Mercedes-Benz más inteligente hasta la fecha. Este nuevo sistema con inteligencia artificial permite equipar cada vehículo con una supercomputadora conectada a la nube inteligente de Mercedes-Benz. Esto posibilita actualizaciones inalámbricas periódicas para las funciones más importantes del vehículo, incluyendo, por primera vez, los sistemas de asistencia a la conducción. De esta forma, el CLA se mantiene actualizado y atractivo durante muchos años.

El CLA con tecnología EQ cautiva con una fascinante combinación de inteligencia y emoción, redefiniendo el deseo. Su larga distancia entre ejes, cortos voladizos y una potente zaga GT son una expresión emocional de potencia atlética. Las proporciones deportivas del coche se ven realzadas por una baja superficie acristalada, un largo capó con resaltes y grandes llantas. Sus hombros musculosos y atléticos nacen en los pasos de rueda delanteros y se extienden hasta la escultural zaga. El lenguaje de diseño claro enfatiza las superficies esculpidas con líneas minimalistas y uniones precisas. Las llamativas líneas de carácter en el lateral crean un interesante juego de luces y sombras al observarlo de perfil.

La icónica y deportiva parrilla en forma de A se ha reinterpretado para la era eléctrica. El innovador panel de estrellas sin juntas se ilumina por completo por primera vez en un vehículo de producción de Mercedes-Benz. Un total de 142 estrellas LED con efecto cromado y animación individual crean una distintiva firma de la marca. Una de las pocas diferencias visuales que distinguen al CLA híbrido es su clásica parrilla del radiador. Luce un patrón Mercedes-Benz cromado, enmarcado de serie por una guía de luz led.

Abre un nuevo mundo de experiencias personalizadas e interacción intuitiva entre el conductor y el vehículo, estableciendo nuevos estándares en la industria automotriz. La nueva generación de MBUX es el primer sistema de infoentretenimiento para automóviles que integra inteligencia artificial (IA) de Microsoft y Google. Esto permite combinar por primera vez múltiples agentes de IA en un solo sistema. MB.OS ofrece la máxima flexibilidad para integrar sin problemas contenido de proveedores externos. La interfaz característica de Mercedes se mantiene, brindando la experiencia de usuario habitual.

La pantalla MBUX Superscreen incorpora chips de alto rendimiento de última generación y gráficos en tiempo real del motor de juegos Unity. El nuevo concepto de control y visualización se adapta a las preferencias de cada usuario. La nueva función MBUX Zero Layer, ubicada en la pantalla central, muestra la información más importante, sugerencias y, por primera vez, las aplicaciones usadas recientemente . En la vista de aplicaciones, ahora es posible moverlas y agruparlas en carpetas con nombres propios, de forma similar a como funciona en un smartphone. Con una aplicación abierta, un simple deslizamiento hacia la izquierda permite volver a la vista de aplicaciones. Otro deslizamiento lleva al usuario de regreso a la Zero Layer. También se puede acceder directamente a la Zero Layer en cualquier momento mediante el botón de inicio.

La huella de carbono del nuevo CLA totalmente eléctrico se reduce en un 40 % a lo largo de toda la cadena de valor en comparación con su predecesor no eléctrico. Con un consumo extraordinariamente bajo y una autonomía impresionante en su segmento, el CLA lleva la movilidad eléctrica cotidiana a un nuevo nivel. Los primeros modelos en llegar al mercado son el CLA 250+ con tecnología EQ (consumo energético combinado: 14,1-12,2 kWh/100 km | emisiones de CO₂ combinadas: 0 g/km | clase CO₂: y el CLA 350 4MATIC con tecnología EQ (consumo energético combinado: 14,7-12,5 kWh/100 km | emisiones de CO₂ combinadas: 0 g/km | clase CO₂: Con una autonomía de hasta 792 kilómetros según el ciclo WLTP³, el CLA 250+ de 200 kW con tecnología EQ ofrece una gran autonomía en su categoría. El CLA 350 4MATIC con tecnología EQ de 260 kW se posiciona como la versión de alto rendimiento en la gama superior del modelo.

El sistema de 800 voltios, junto con la nueva generación de baterías, reduce significativamente el tiempo de carga. El CLA 250+ con tecnología EQ puede recargarse hasta alcanzar una autonomía de 325 kilómetros en tan solo diez minutos. La carga rápida de CC, con una potencia de hasta 320 kW, es posible para el CLA 250+ y el CLA 350 4MATIC.