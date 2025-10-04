Los híbridos casi igualan a la gasolina

Comenta Compartir

En apenas un año, el mercado del renting ha dado un giro muy significativo en cuanto a los tipos de coches más demandados en España. Según las contrataciones 'online' registradas en Renting Finders a nivel nacional, en septiembre de 2024 el 56% de los vehículos eran de gasolina y solo un 28% híbridos o microhíbridos. Doce meses después, en septiembre de 2025, el panorama es muy distinto: la gasolina desciende hasta el 43% mientras que los híbridos ya alcanzan el 41%. Es decir, prácticamente se encuentran a la par.

Por otro lado, el diésel, que en 2024 representaba el 14% de los contratos, sigue perdiendo peso y este año apenas llega al 11%. En cambio, los coches con etiqueta 0 (híbridos enchufables y eléctricos) han duplicado su presencia, pasando del 2% al 5% en solo doce meses. Un dato que demuestra cómo poco a poco la electrificación empieza a ser una realidad en las flotas de renting.

Desde mi punto de vista, la bajada en precios de todos los modelos electrificados y su creciente presencia dentro de las ofertas de renting disponibles han hecho que el público aumente de manera notable su interés y contratación de este tipo de coches. El renting se convierte así en el vehículo perfecto para experimentar con nuevas tecnologías sin asumir el riesgo de compra, acelerando la transición hacia coches más limpios.

No creo que estemos todavía en el punto de inflexión definitivo hacia la electrificación total, pero sí en una fase decisiva en la que los híbridos se consolidan como la opción puente entre el pasado (gasolina y diésel) y el futuro (eléctrico). En mi opinión, 2025 pasará a la historia del renting como el año en que los híbridos dejaron de ser minoritarios para situarse de igual a igual con la gasolina.

El renting refleja mejor que ningún otro modelo lo que está ocurriendo en la movilidad en general. Si sabemos aprovechar esta tendencia, estoy convencido de que lo que vemos hoy en renting será lo que veremos mañana en las calles.