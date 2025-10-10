Más acabados y mayor equipamiento

EFQ Viernes, 10 de octubre 2025, 18:11 Comenta Compartir

La gama Toyota C-HR Hybrid y Toyota C-HR Plug-in Hybrid, la segunda generación del crossover que revolucionó el segmento C-SUV, continúa renovándose y llega con nuevos acabados y equipamientos mejorados, además de una amplia paleta de colores más atractiva. De este modo, la nueva gama Toyota C-HR mantiene sus tres motorizaciones características: dos híbridas –Hybrid 140 y Hybrid 200 AWD-i— y una híbrida enchufable –Plug-in Hybrid 220–.

Toyota refuerza así su compromiso con la eficiencia y la sostenibilidad, poniendo de manifiesto su estrategia multitecnología y su objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono al ofrecer el modelo con dos motorizaciones, híbrido eléctrico –Hybrid Electric Vehicles (HEV)– e híbrido enchufable –Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV)–, y muy pronto, la versión eléctrica de batería –Battery Electric Vehicles (BEV)– con el nuevo Toyota C-HR+ Electric.

31.500 € Toyota C-HR Hybrid 140 Advance

35.000 € Toyota C-HR Plug-in Hybrid acabado Advance

El acabado Active Hybrid pasa a denominarse Business en la nueva gama y, como novedad, se incorpora también a la versión Plug-in Hybrid, equipando en ambas motorizaciones llantas de aleación de 17«. En la versión híbrida enchufable, este acabado ofrece un equipamiento más completo, con asientos delanteros y volante calefactables, asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico, tapicería oscura de tela con diseño jaspeado y luz ambiental interior, entre otros elementos.

Por su parte, el acabado Advance se actualiza tanto en Hybrid como en Plug-in Hybrid para ofrecer una mayor sofisticación. Presenta un interior más refinado, con una nueva tapicería de tela de diseño jaspeado, y un exterior renovado, que incorpora llantas de aleación de 18« con un diseño actualizado.

El acabado GR SPORT, el más deportivo de la gama Toyota C-HR, se incorpora ahora a la motorización Hybrid 140, mientras que también está disponible en las versiones Hybrid 200 AWD-i y Plug-in Hybrid 220, que equipan llantas de aleación de 20«. La nueva versión GR SPORT Hybrid 140 se distingue por sus llantas de 19» en color negro, Head-Up Display y pintura bitono, pudiendo incorporar opcionalmente techo panorámico.